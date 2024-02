A kratomot egy Délkelet-Ázsiában őshonos trópusi fa leveléből állítják elő, az indonézek évszázadok óta rágják, mert csökkenti a fáradtságot. Legális heroinnak is hívja a szakirodalom, mert ha valaki rászokik, akkor önerőből nem tudja majd letenni az opiáttartalma miatt. Ezért szerepel sok országban a tiltott szerek listáján. Nálunk azonban bioboltokban is kapható, sőt tea és színes kapszula formájában elöntötte a legális piacot. Nyugtatóként használják, pedig az addiktológusok szerint rendkívül veszélyes hatóanyagról van szó.

Elnyomja az embert, kezdetben relaxációs állapotot alakít ki, méghozzá tartósan, ám akár néhány hét használat után kiderül, hogy csapdába esett a fogyasztó, mert opiátszerű elvonási tünetek alakulnak ki nála, figyelmeztetett erre Szemelyácz János, pécsi addiktológus. Érdekelődtünk a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál, ők nem kívántak nyilatkozni a témában. Más igazságügyi forrásból azonban megtudtuk: a rendőrök még nem találkoztak kratommal Somogyban, de nem is tudnának ellene fellépni, hiszen a hatóanyag nincs tiltólistán. – Látjuk, hogy egyre inkább terjed, bár Kaposváron még nem fordultak hozzánk ilyen problémával, de az nem jelenti azt, hogy nem használják, csak azt, hogy még nincsenek olyan fázisban, hogy az elvonási tünetek jelentkeznének – felelte érdeklődésünkre Kovács Gergely, a kaposvári drogambulancia intézményvezetője. Somogyban az aktuális droghelyzet alapján továbbtart a klasszikus szerek reneszánsza, visszaszorulóban vannak a dizájner drogok, az új pszichoaktív szerek. Alkohol-, marihuánafogyasztás és az online szerencsejáték okozza a legtöbb függőséget térségünkben. Érdekesség, hogy bár az elf bart betiltották hazánkban, de most lecserélte egy hasonlóan működő másik szer, a boco bar, ami még veszélyesebb, hiszen tízszer annyi nikotint juttathat a szervezetbe, sőt THC-tartalma is lehet.



Jó bulinak tűnhet, de kemény árat kell fizetni érte



Most még nem tudni, hogy mekkora szeletet hasít ki a drogpiacból a kratom, mert az, hogyan alakulnak a drogfogyasztási szokások, mindig csak a használók szokásainak feltérképezése után derülhet ki, mondta Kovács Gergely, aki óva intette a fiatalokat: aki akár bulizás közben találkozik hasonló szerekkel, ne fogadjon el semmit, még ha a barátai is kínálják. Ezzel szemben egyre fontosabbá válik a felvilágosítás, hogy minél több emberhez jusson el információ a veszélyes szerekről. A fiatalok legyenek elővigyázatosak, mert a drogok kipróbálása először jó bulinak tűnhet, de később keményebb árat kell fizetni érte, figyelmeztetett a kaposvári drogambulancia intézményvezetője.