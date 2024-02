Az alapos tervezés aranyat ér

Amennyiben saját vállalkozásunkat, márkánkat szeretnénk építeni a platformon, az alapos stratégiai tervezés elengedhetetlen lépés. A tartalmakat érdemes úgy tervezni, hogy az első 3 másodpercben megragadjuk a nézők figyelmét, majd „behúzzuk” és minél hosszabb ideig ott tartsuk őket. A platform algoritmusa ezt követően érdekes tartalomként fogja érzékelni a videóinkat, így nagyobb eséllyel ajánlja majd be egyre több követőnek.

A stratégia kidolgozása során határozzuk meg a célközönségünket, ami segít abban, hogy pontosabban, egy adott réteg, korosztály preferenciájához mérten készítsünk tartalmat. Másrészt fontos elem, hogy definiáljuk, mit szeretnénk üzenni nekik: be szeretnénk mutatni egy új terméket vagy a legújabb akcióról értesíteni őket, esetleg belátást adni nekik a színfalak mögé. A tartalomgyártáshoz egy előre megírt forgatókönyv hatalmas segítséget tud nyújtani, illetve a jól megválasztott helyszín és az olyan tényezők, mint a fény, a hang nagyban hozzájárulnak a kellemes látványhoz. Fekete Dorina hozzátette, hogy a TikTok egy olyan platform, ami szűkíti a távolságot a márka és a fogyasztói között vagy szolgáltató és igénybe vevői között. Tévhit, hogy a hangnem lazításával veszíthet prémium jellegéből a tartalomgyártó, amit mi sem bizonyít jobban, mint az egyre több jelen lévő és aktív luxusmárka.

Nem kellenek méregdrága eszközök

Fekete Dorina szerint sokan ott rontják el, hogy várnak a megfelelő pillanatra, drága eszközök beszerzéséhez kötik a tartalomgyártást, és végül soha nem vágnak bele. A jó tartalom egy jó ötlettel kezdődik. Miután megszülettek az izgalmas terveink, kezdődhet is a kivitelezés. Az okostelefonunkkal már közel olyan jó minőségű felvételeket készíthetünk, mintha kamerával vettük volna fel a jelenetet, így egyetlen eszköz is elegendő lehet ahhoz, hogy belevágjunk a forgatásba.

Aki viszont szintet szeretne lépni és minél igényesebb, minőségibb tartalomgyártás a célja, annak sem kell egy stábot felfogadnia. Már elérhető áron léteznek az Euronics kínálatában olyan videókészítő készletek, valamint LED világítások, hordozható kisebb-nagyobb állványok, amelyek bárkinek könnyen kezelhetők.

Használjuk ki az alkalmazás nyújtotta lehetőségeket

Valószínűleg jó párszor kaptuk már rajta magunkat azon, hogy olyan dalokat dúdolgatunk, amit a TikTok-on hallottunk. A zene, a színek, a feliratozás mind olyan tényezők, amik a nézők figyelmét megragadhatják. Ezt Fekete Dorina is megerősítette: „Egy-egy zene használata a videó terjedését és eredményét is befolyásolhatja: a TikTok felhasználók 68%-a jobban emlékszik a márkára, ha az olyan zenét használt fel, amit a felhasználó kedvel és megközelítőleg azonos arányban lesznek kíváncsiak a márkára vagy osztják is akár tovább azt.”

Bár tavaly megnövelték a maximális időtartamot, de a szakértő beszámolója alapján még mindig a fél percnél nem hosszabb, maximum egy perces videókat preferálják a fogyasztók. Ezt mindenképpen tartsuk észben, emellett pedig ügyeljünk a tartalomban megjelenő szöveg kinézetére is. Vigyázzunk, hogy az ne fedje le az egész képet, vagy a videó leírását és a színe sem legyen zavaró, hiszen ez bántó lehet a szemnek és így hamarabb léptetik tovább a videónkat. Főleg az idegen nyelv használatakor célszerű lehet a magyar nyelvű feliratozás.

Bár a TikTok-on is van lehetőség a videószerkesztésre, az applikáció testvéralkalmazása, a CapCut nagy mértékben megkönnyíti ezt a folyamatot, mindezt izgalmas sablonokkal, effektekkel kiegészítve. Akiknek inkább a számítógépes formázás tetszik, az Adobe Premiere és a Final Cut szintén minőségi megoldást nyújtanak.

Merjünk önmagunk lenni

A mai világban, ahol a legtöbben utánozni akarják a másikat, ne féljünk kitűnni a tömegből és önmagunk lenni. A TikTok egy remek lehetőség a márka és a fogyasztók közötti bensőséges kapcsolat kialakítására. Fontos, hogy figyeljük a visszajelzéseket, igyekezzünk bevonni a nézőinket, válaszoljunk a kommentjeikre. Ugyanakkor ne féljünk megújulni és kísérletezi sem, hiszen így folyamatosan fejlődhetünk.