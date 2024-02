Az első Tündérszépeken közönségdíjas lett, a másodikon is, de ott a zsűri is beválasztotta a legszebb három somogyi lány közé. – Ez már önmagában hatalmas elismerés volt számomra, hiszen engem mindig is vonzott a modellszakma és a szépségversenyek világa – mondta Király Friderika.

Elárulta, nagyon sokat köszönhet a versenynek, hiszen rengeteg új dolgot tanult és sikerült saját magát is jobban megismernie. – Nem volt önbizalmam, sem rutinom a kamera előtti mozgásban, de most már ez nem jelent gondot – tette hozzá a somogyfajszi szépség, aki a Miss Olympians szépségversenyen is megmutatta magát, ahol azt is bizonyítania kellett, hogy választékosan és szépen tud fogalmazni.

Friderika még nem adta fel, hogy ő legyen a Tündérszépek győztese, hiszen idén is nevezni szeretne versenyünkön.

Fotó: Antony Marci

– Saját fotókkal indulok, amelyeken már dolgozom és emellett azért lelkileg is fel kell készülni egy ilyen versenyre – tette hozzá. Számára a legjobb feltöltődés, ha a természetben sétál, árulta el Friderika. Aki azt is elmondta: fittség sem árt a versenyen való szerepléshez, hiszen a pózok megtartásához nem árt, ha van az embernek némi erőnléte és persze kitartása.

De mindenképpen megéri részt venni a versenyben, hiszen új barátokra, kapcsolatokra tehet szert, aki elég bátor és jelentkezik. Ráadásul a Tündérszépek a versenyzők életének legnagyobb élménye lehet, ráadásul belépőt is jelenthet a divatszakmába.

Jelentkezz Te is megújult Tündérszépek versenyünkre!