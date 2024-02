A K&H Banknál kiemelt fókuszban van a digitalizáció, egyre több banki művelet az online térben zajlik. Ezzel együtt jelentősen megnövekedett az itt elkövetett bűncselekmények száma is. Ennek tükrében a pénzintézet számára fontos a pénzügyi tudatosság erősítése, az általános és középiskolás korosztály felkészítése arra az időszakra, amikor felnőttként egy egész család pénzügyeiért kell felelősséget vállalniuk. Ezért született meg az ötlet, hogy rendezzünk egy ilyen versenyt, a kezdeményezéshez a Somogy Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya is csatlakozott – fogalmazott Molnárné Osztermayer Orsolya, a K&H Bank kaposvári ügyfélpontjának területi vezetője és a Dél-dunántúli Régió Befektetés szakmai vezetője.

Az első fordulóban 30 négy fős csapat versengett egymással, nekik egy banki és egy rendőrségi kérdésekből álló feladatsort kellett megoldani. Így választották ki a legjobb tíz csapatot.

A döntőbe a Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum, a Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium, a Kaposvári SZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola, a Munkácsy Mihály Gimnázium, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium és a Táncsics Mihály Gimnázium csapatai jutottak be. A fiataloknak itt tudásuk mellett kreativitásukat is meg kellett mutatni, sőt a szerencséjüket is kipróbálhatták.

A dobogó legfelső fokára a katolikus gimnázium, a KATO Bank & Biztonság csapata állhatott fel. Második helyen a Cyberpunk Security végzett a Munkácsy Mihály Gimnáziumból, míg a harmadik helyen Közgazból a banKKáRoK csapata végzett. Utóbbi iskolából került ki az egyéni kvíz legjobbja is: Pál Kornélia.

Viszont ebben a versenyben tényleg mindenki nyert, hiszen minden döntős diák meglepetésként egy laptopot is kapott ajándékba, a K&H Banktól.

A szervezők a nagy érdeklődésre tekintettel jövőre is szeretnék megszervezni a versenyt, akkor már Somogy vármegye összes középiskolája megmérettetheti magát.