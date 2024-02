Baráti kézfogással, öleléssel üdvözölték Kopa János özvegyét és gyermekeit a Kaposi Mór Oktató Kórház orvosai, ápolói. Néhányuknak még volt szerencséje a hazailag és nemzetközileg is elismert professzorral dolgozni.

– 1973-ban került a kaposvári kórházba, jött az egész család vele Pécsről és haláig itt dolgozott – mondta Kopa Zsolt, aki büszke volt édesapájára. – Vívódtam, hogy a természet-vadászat szeretete vagy az orvoslás mellett döntsek, de mondott egy olyan mondatot, amellyel eldőlt, hogy merre induljak tovább – tette hozzá. Kopa Zsolt szerint édesapja sikereiben meghatározó szerepe volt annak a csapatnak, akikkel együtt dolgozott és megköszönte a kórháznak, hogy neve nem merül feledésbe.

– Elhivatottak vagyunk, hogy példaképeinket, iskolateremtő elődeinket, mentorainkat kellő tiszteletben részesítsük és emlékezzünk szakmai sikereikről tudományos fórumokon - kezdte köszöntőjét Inczeffy István főigazgató. – Kopa János nevéhez fűződik az idegsebészeti osztály kialakítása, a régiós ellátás megszervezése, nélküle a kaposvári és magyar idegsebészet nem állna ilyen magas színvonalon – emelte ki a főigazgató.

– Mindannyian óriások vállán állunk, Kopa János életműve olyan talpazatot ad ennek a kórháznak, az ország és a határon túli idegsebészetnek, amire érdemes építeni – mondta el Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter. Megemlítette azt is, hogy nagy büszkeség hazánk számára, hogy két magyar szakember is szerepelt a Nobel-díjasok között.

– Az életünk véget ér, de a teljesítményünk nem tűnik el, így épül fel egy kultúra és azért lehetünk itt 1100 éve, mert minden egyes nemzedék ezt továbbadja és meg kell ünnepelni minden olyan embert, aki teljesítményével hatást gyakorolt – mondta el a miniszter.

Prof. Dr. Repa Imre a tudományos fórumon Kopa János életét, szakmai munkásságát mutatta be.

– Újpesten született munkáscsaládban, az érettségi után Pécsett végezte orvosi tanulmányait és 51 évvel ezelőtt 1973-ban kezdte meg a munkáját a kaposvári kórházban – idézte fel a professzor. Repa Imre kiemelte: Kopa János 2020. december 28-án bekövetkezett halálával a hazai és nemzetközi orvostudomány ikonikus alakját veszítettük el a gyógyítás, oktatás és kutatás területén. – A Kaposi Mór Oktató Kórház fejlődésének meghatározó alakja ugyan már nincs közöttünk, de munkássága, személyiségének nyomai változatlanul megtalálhatók a mindennapokban – mondta el a professzor.

Márványtábla is őrzi emlékét

Dóczi Tamás akadémikus az idegsebészet aktuális kérdéseiről, Fehér Máté pedig ezen témakör vonatkozásában a Kaposi Mór Oktató Kórházban folyó munkát mutatta be előadásában. A vaszkuláris idegsebészet fejlődéséről Szász Krisztina, a neurointervenció aktuális kérdései Vajda Zsolt és Nagy Ferenc professzor tájékoztatta a közönséget. Rádai Ferenc Kopa János mindennapos klinikai tevékenységét mutatta be, Káposztás Zsolt orvosigazgató, a Rotary Club Kaposvár elnöke a professzor társadalmi szerepéről számolt be.

– Nagyon aktív szerepelt vállalat a közéletben a magas színvonalú orvosi munkája mellett, 2010-ben közreműködésével alakult meg a kaposvári Rotary Club, számos somogyi fiatalt, kulturális rendezvényt támogatott és az ő hagyatékát visszük tovább a jótékonyság szellemében – mondta el előadásában Káposztás Zsolt. Kopa János professzor emlékére a tudományos fórum végén egy márványtáblát helyeztek el a kórház Idegsebészeti Osztályán.