A vásárlási szituációt gyakorolták a Lorántffy Zsuzsanna református iskola tizedikes diákjai ottjártunkkor. A pedagógus elmondta és felírta a táblára az olyankor használatos kérdéseket, a diákok egymással kezdtek párbeszédet. Lantos Luca nagy lelkesedéssel tanulja az olaszt. Azért is érdeklődik a nyelv iránt, mert nagyon szereti az olasz kultúrát és az embereket. A gimnazista sokat járt az országban, mert a nővére ott élt, és már anyanyelvi szinten beszéli a nyelvet. Lantos Luca szerint, a pedagógus személye miatt is választotta második nyelvként az olaszt, amit szeretne minél jobban elsajátítani, mert tervei között szerepel, hogy ott tanuljon tovább, vagy ott kezdjen majd dolgozni.

Osztálytársa, Berkes Keve is rajong az olaszért. Első nyelve a német, második tantárgyként kezdett el olaszul tanulni. Azért is választotta, mert angolul önszorgalomból és némi különóra segítségével már megtanult. A diák hozzátette, úgy érzi, sokkal könnyebb megtanulni olaszul, mint németül.

Az olasz nyelvet találják a legvonzóbbnak azok, akik részt vettek a Babbel.com európai közvélemény-kutatásán.

Az olasz a franciát taszította le a képzeletbeli „trónról”

Tálos-Nezdei Adrienn, a Lorántffy-iskola olasztanára elmondta, már korábban is nagyon sok felmérés készült arról, hogy az olasz nyelvet miért tanulják ilyen sokan, hiszen a 60 milliós Olaszországban nem akkora a népesség, ami indokolttá tenné a népszerűségét. – Az olasz a művészetek, a zene, valamint a kultúra nyelve, és a boroknak is sok olasz vonatkozása van – emelte ki Tálos-Nezdei Adrienn. – Ezért óhatatlan, hogy az olasz nyelv nagyon régóta népszerű és egyre nagyobb népszerűségnek is örvend. Dallamossága és a szép hangzása is kedvelté teszi a gyerekek körében, szívesen választják második nyelvnek. Azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a vallásos életben a nyelvnek fontos szerepe van. A Vatikán a katolikus világ fővárosa, mindenki olaszul kommunikál, ezért akik ott dolgoznak, nekik fontos, hogy beszéljék az olasz nyelvet – tette hozzá a pedagógus.