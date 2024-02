A hetedik félévét fejezte be Kovács Ádám Tamás a győri Széchenyi István Egyetemen, ahol járműmérnöknek tanul, ezen belül járműfejlesztésre specializálódott. A kaposvári gépészeti középiskola után a műszaki irány nem volt kérdés, mégsem gépészmérnök lett, ahogy sokan várták tőle: az autók szeretete Győrbe, az autóipar hazai központjába terelte.

– Olyan szakmát, hivatást kerestem, ahol a leendő munkámat nem munkának kell megélnem, hanem a szenvedélyem lehet – indokolta a döntését Ádám. Konkrétan emlékszik rá, hogy az Educatio kiállításon döntötte el, Győrben tanul tovább, s ezt a döntését a campuson tett látogatás tovább erősítette. Nem tagadja, az Audi jelenléte is nyomós érv volt Győr mellett; éppen a napokban adta be jelentkezését a német autógyárhoz, hogy élesben is kamatoztathassa az egyetemen szerzett tudását.

– A Széchenyi Egyetem szinte végtelen elméleti tudást ad, de ha valaki gyakorlatiasabb, megtalálja a lehetőségeket arra is, hogy a való életben szerezzen tapasztalatot. A fejlesztési szakirány nagyon jó döntés volt, érdekes tárgyaink vannak, projekt jellegű feladataink, amelyeken gyakran csapatban dolgozunk, valós szituációkat oldunk meg, ezek mind a való életre készítenek fel – mondja Ádám.

A kaposvári hallgató nemcsak a tanulásba, hanem a közösségi életbe is belevetette magát: a kezdetekkor jelentkezett a hallgatói önkormányzatba, amiben többek között a kapcsolatépítés motiválta.

– Nem nagyon ismertem senkit az egyetemen és a városban, szerettem volna barátokat szerezni, kapcsolatokat építeni. Ez maximálisan sikerült is, emellett jó volt belelátni az egyetem működésébe is. Jelenleg kari elnök vagyok, számos egyetemi vezetővel szinte munkatársi a viszonyunk, jó látni, hogy adnak a véleményünkre. Jó érzés segíteni is az alsóbb éveseknek, ahogy annak idején én is segítséget kaptam sok kérdésben, az eligazodásban, beilleszkedésben.

A hallgató önkormányzathoz fűződnek a legkellemesebb emlékei is az elmúlt több mint három egyetemi évből. Ilyen többek között az Országos Járműmérnök Nap, amelynek szervezéséből immár harmadik éve aktívan kiveszi a részét, s ami minden évben hatalmas élmény. „

Most pedig újabb izgalmas projektben vehetek részt: az egyetem vezetése tantárgyfejlesztést tervez a járműmérnöki szakon, amelyről többek között az én véleményemet is kikérték, ennek a kidolgozása izgalmas folyamat – mondja Ádám.

Ahogy a kezdet, úgy a folytatás is egyértelmű számára: a diploma után mesterképzés a Széchenyin, vagy járműmérnöki szakon angol nyelven, vagy műszaki menedzser, esetleg projektmenedzsment irányban, kiegészítve az eddig megszerzett tudást és tapasztalatot.