A Metalcom Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt. első alkalommal hirdette meg a Nagy Lajos emlékversenyt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszékével karöltve. A két-három fős csapatok számára kiírt, kétfordulós, országos egyetemi konstrukciós megmérettetés egy pályamunka kidolgozásával kezdődött. Ennek témája olyan hardver, illetve szoftver készítése volt, amely alkalmas egy aktuális kihívás megoldására, vagy létrehoz valamilyen jövőbe mutató, hiánypótló megoldást távközlési technológiák felhasználásával. A pályamunkában szereplő találmányt a döntőre meg is kellett valósítani és bemutatni a zsűri előtt. A győztes a Széchenyi István Egyetem csapata, a SZEppelin lett.

A csapat tagjai Béres Péter, Csonták Kornélia és Magyar Martin a beltéri léghajóval

Fotó: Jankovics Dóra

A győri egyetem hallgatói a mobiltávközlési cégek méréseinek modernizálását és költséghatékonyságnak növelését tűzték ki célul. Ehhez egy karbonsemleges mérőléghajót alkottak, először beltéren, de a verseny fináléjára összeállt az új, kültéri, 24 köbméteres léghajó lézervágással készült gondolája is. Ezzel a megépítendő léghajóval mezőgazdasági területek, illetve az országhatár mentén lehet a jel erősségét mérni – nemcsak a mobilhálózatok lefedettségét, hanem akár a légszennyezettséget is.

A BME-n megtartott februári döntőben rakétatechnológiáról, drónelhárításról, zivatarok és villámok előrejelzéséről tartott előadást a többi csapat. A Széchenyi-egyetem hallgatói utolsóként álltak a zsűri elé, és nemcsak mindenre kiterjedő előadásukkal nyűgözték le a bírálókat, hanem magát a léghajót is bemutatták.

– Nagyon örülünk az eredménynek, és rendkívül büszkék vagyunk a csapat szereplésére. Ez nem csak hármunk munkájának gyümölcse, hanem minden egyes SZESAT-os társunké, aki beletette energiáját és szaktudását a fejlesztésbe. A zsűri nagyon sokat kérdezett a léghajó gazdasági hasznosságról és megtérüléséről, illetve az ide vonatkozó jogszabályokról is. Ezért is jó, hogy interdiszciplináris szakkollégium vagyunk, mert egy-egy projekten nemcsak villamos-, jármű- és gépészmérnökök dolgoznak együtt, hanem jogászok, logisztikusok és kommunikációs szakemberek is – fogalmazott a fonyódi Csonták Kornélia, a SZESAT Szakkollégium junior igazgatója.

A SZEppelin tervei között szerepel, hogy 2025-ben már rendszeres méréseket végez a léghajóval, a SZESAT pedig idén Földünk termoszféráját is célba veszi a sztratoszféra mellett.