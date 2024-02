A Morgan Stanley budapesti irodája – amely közel 2800 alkalmazottal mára a globális bank egyik legnagyobb informatikai és elemző központjává vált – 2018-ben indított programot, amelynek célja, hogy a cég munkatársai nonprofit szervezetek digitalizációját mozdítják elő. A „Tech Change Makers” program keretében az elmúlt fél év folyamán két, egyenként 5, illetve 6 fős profi informatikuscsapat dolgozott önkéntesen, segítve két partnerszervezetet, hogy sikeresebben tudjanak megfelelni a 21. század kihívásainak.

Honlapfejlesztés és digitális képességfelmérési platform

A vállalat egyik csapata a Mellrákinfo Egyesület jó pár éves honlapját cserélte le egy tetszetős, gyors és reszponzív weboldalra, ahol azérintettek, családtagjaik és az érdeklődők könnyen, áttekinthető módon juthatnak információkhoz a betegségről. A szervezetet 2015-ben a mellrákot túlélő Halom Bori alapította azért, hogy megbízható, ellenőrzött információkkal és egy támogatói érintett közösséggel segítse sorstársait a gyógyulás felé vezető úton.

A másik csapat a megváltozott munkaképességű emberek elhelyezkedését segítő Salva Vita Alapítvány számára fejlesztett egy olyan platformot, amelynek segítségével a korábban papíralapú képességfelmérési folyamatot immár kényelmesebben, otthonról, az interneten keresztül végezhetik el a fogyatékkal élő álláskeresők. Az új megoldás nem csak esztétikailag, de funkcionálisan is kedvezőbb, a feldolgozást is jelentősen gyorsította. A projekt a folytatása volt a 2022-es Code to Give hackathonnak, amelynek során a Morgan Stanley kollégái diákokkal és pályakezdő szakemberekkel dolgoztak egy egyhetes virtuális hackathon során digitális megoldásokon nonprofit szervezetek problémáira.

Szakértelemmel visszaadni a közösségnek

„A Morgan Stanley öt alapértéke közül az egyik a „giving back” filozófia, melynek lényege, hogy igyekszünk a tőlünk telhető legtöbbet visszaadni annak a közegnek, ahol dolgozunk. Vállalatunk számos szervezetet támogat globálisan és Magyarországon. Kollégáink technológiai tudására építve szakértelmünkkel, önkéntes munkával is igyekszünk segíteni. Mivel a budapesti központban dolgozó szakemberek közel fele informatikával – IT infrastruktúra- és alkalmazásfejlesztéssel – foglalkozik, örömmel adjuk át a technológia területén szerzett tudásunkat” – mondta el Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley budapesti irodájának vezetője.

A pénzintézet választása nem véletlenszerűen esett a Salva Vita Alapítványra: a Morgan Stanley 2013 óta működik együtt a szervezettel megváltozott munkaképességű kollégák felvétele és munkába állása során. A tavaly 30 éves Salva Vita az egyik legrégebb óta működő szervezet, amely Magyarországon azért dolgozik, hogy a fogyatékkal élő emberek produktív és megbecsült tagjai legyenek a társadalomnak. Foglalkoztatásuk első lépése egy képességfelmérés, amelynek része egy angol nyelvi, egy vizuális észlelési és egy szociális kompetenciákat felmérő teszt, valamint egy munkamotivációs felmérés is.

Kisebb vizsgadrukk, csökkenő hátrány a munkaerőpiacon

Azzal, hogy a képességfelmérési folyamat papírról egy akadálymentes online felületre költözik, komoly segítséget kaptak a programban részvevők, miközben az alapítvány munkatársai is értékes munkaórákat takarítanak meg. A folyamat gyorsabb, kényelmesebb, rugalmasabb és jobban nyomon követhető lett. A munkakeresőknek pedig nem csak nem kell elutazniuk az irodába, de saját otthonukban a vizsgadrukk is kisebb, és már arról is információt ad az Alapítványnak, hogy a jelöltnek mennyire megy könnyen a számítógép használata, illetve a feladatok önálló megoldása.

„A munkaerőpiac változásával, többek között a digitalizációval nekünk is lépést kell tartanunk – mondta el Vég Katalin, a Salva Vita Alapítvány ügyvezetője. – Ha egy ügyfelünk le van maradva a digitális eszközök használatában, az jelentős hátrány lehet a munkaerőpiacon. Ha sikeresen szeretnénk támogatni az integrációjukat, fontos, hogy mi magunk is fejlődjünk, és őket is felkészítsük a piac kihívásaira. Ebben volt segítségünkre a Morgan Stanley Code to Give hackhatonja, majd pedig a Tech Changemakers program. Nagyszerű élmény volt együttműködni a diákokkal és a vállalat munkatársaival, szeretnénk ezúton is mindannyiuknak megköszönni a segítséget.”

Programozó szakkör lányoknak, pénzügyi ismeretek roma gyerekeknek

A pro bono informatikai program szervesen illeszkedik a Morgan Stanley kultúrájába. A „giving back” filozófia jegyében az elmúlt években a vállalat többek között matematikai és programozó orientációs programot indított középiskolás lányoknak Smartiz néven a Nők a Tudományban Egyesülettel, támogatta a Heim Pál Gyermekkórházat, kollégái részt vettek jótékonysági evezős versenyeken a Bátor Tábor javára, vagy éppen pénzügyi ismereteket oktattak hátrányos helyzetű roma gyerekeknek a BAGázs Egyesülettel partnerségben.