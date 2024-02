A környéken lakók csak találgatták, hogy mi történhetett. Állítólag egész délelőtt házkutatás volt a lellei hotelben. Végig feltűnően sok rendőr volt az épületnél, még rendőrkutyát is bevetettek, valamint az E.ON munkatársai is megjelentek a helyszínen. Olvasónk tőlünk érdeklődött, hogy mit tudunk az esetről, ezért megkérdeztük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát. Tőlük azt a választ kaptuk, hogy szerdán sajtóközleményt adnak ki a történtekről, amint megkaptuk, mi is megosztjuk olvasóinkkal.