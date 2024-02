Már gyermekkorában is a kezébe vett minden csúszó-mászót, madarat, majd általános iskolásként egy rokona révén került kapcsolatba a Magyar Madártani Egyesülettel Horváth Zoltán.

– Sok madarat ismertem, otthon egy természettudományi atlaszból kiírogattam és megtanultam néhánynak a latin nevét – mesélte Horváth Zoltán, aki nyaranta gyerekként madárgyűrűzésen is részt vett.

Még 1994-ben tett sikeres madárgyűrűző vizsgát

1994-ben sikeres madárgyűrűző vizsgát tett, s már negyven éve a Magyar Madártani Egyesület tagja. Húsz éven át az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztály elnökségi tagja volt, 1997-től 2012-ig a magyarországi rétisasvédelmi program vezetőjeként tevékenykedett.

– Vármegyei, területi koordinátorokkal tartottam a kapcsolatot, pályázati forrásokat szereztem a program fenntartásához, és a rétisasok színes gyűrűzéseit is mi kezdtük – emelte ki Horváth Zoltán, aki a vármegyében ma is a program koordinátora.

Civil természetvédőként szerzett tapasztalatait hosszú ideje már állami szolgálatban kamatoztatja, de továbbra is aktív tagja maradt az egyesületnek. Segíti a sas­szinkront, vagyis a hazánkban telelő ragadozó madarak éves számlálását.

– A nemzeti parknál a területek védetté nyilvánításai után állattartó telepet, központot építettünk, és 2015-ben hoztuk létre a madármentő állomást, hogy a lakossági bejelentések alapján talált rétisasokat ne garázsokban, otthon papírdobozokban ápoljuk, etessük, hanem legyen egy helyük gyógyulni – emelte ki Horváth Zoltán. Hozzátette: pár hete engedték el az utolsó rétisast, most vörös vércséket, macskabaglyot és erdei fülesbaglyot gondoznak. A madarak mellett a természetvédelmi területek gondozására is nagy figyelmet fordít, a Somogy Természetvédelmi Szervezet halastavain társadalmi munka keretében dolgozott.