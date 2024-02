Takács Katalin, az Ökumenikus Segélyszervezet Kastélyosdombói Szociális Fejlesztő Központjának vezetője elmondta, fontosnak tartják, hogy növeljék az egészségügyi szűrések számát, ezen belül is kifejezetten a gyermekszemészetet.

Ezzel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a gyerekek sikeresebbek legyenek.

– emelte ki Takács Kata. – Sokkal könnyebben tudnak majd tanulni, ha a vizsgálaton kiderül, hogy szemüvegre van szükségük. Az sem utolsó szempont, hogy élesen látják majd a táblát és jobban boldogulnak a hétköznapokban.

A vizsgálaton a kastélyosdombói gyerekek mellett, a környező településeken élők is részt vettek. Drávagárdonyból és Zádorból is érkeztek gyerekek, akiket kisbuszokkal szállították át az alkalmi rendelőbe. Takács Kata arról is beszélt lapunknak, minden olyan fiatalt megkerestek, akivel kapcsolatban vannak, de bárki jelentkezhetett a látásvizsgálatra, aki még nem nem volt nagykorú. A szűrés semmibe nem került az érintetteknek, sőt a szemüveghez is mindenki ingyen jut majd hozzá, mert ez is része a Magyar Máltai Szeretetszolgálat programjának.