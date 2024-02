– Nagy felháborodást váltott ki a múlt héten a hír: ismeretlen tettesek ismét frissen telepített, pár év múlva pedig például a jövőben strandolóknak árnyékot biztosító kisfákat fűrészeltek, tördeltek ki, közölte Lengyel Róbert polgármester közösségi oldalán.

Fotó: Németh András

A polgármester azt írta a Beszédes sétány egyik parti szakaszán egymás közelében lévő 16 kisfát pusztítottak el, de ezenkívül a hétvégén az Ezüstparton is rongáltak a vandálok.

Hozzátette: nem csak Siófokon probléma ez, sajnos, hanem általában is a balatoni településeken. A városvezető szerint vannak a városban olyan ingatlantulajdonosok, akik kilátását a tóra a lombos növények zavarják.

Fotó: Németh András

A bejegyzésnél a kommentelők is felháborodásuknak adtak hangot, volt aki azt sérelmezte, hogy az ingatlantulajdonosok lehetnek az elkövetők, de olyan is, aki szigorú retorziót szeretne a tettesekkel szemben.

Fotó: Németh András

– A megelőzése, kivédése, no meg a felderítése –tapasztalatból mondom – rendkívül nehéz az ilyen típusú bűncselekménynek és ezt az elkövetők is tudják. A mai napon tehát aláírtam egy díjtűzésről szóló okiratot,

aki az említett cselekménnyel kapcsolatosan az eljáró hatóságok, illetve az igazságszolgáltatás részére érdemi információt ad, az 500 ezer, azaz félmillió forint nyomravezetői díjat kap, írta a polgármester.

Értesítendő telefonszámok: Siófoki Rendőrkapitányság: 84/519-150, vagy Telefontanú: 80/555-111

A városvezető hozzátette: ha újabb eset fordul elő, hasonlóképpen járnak el, valamint szúrópróba szerű parti-közterületi kamerás megfigyelések is várhatóak. Arra kérte a siófokiakat, hogy fogjanak össze és járjanak nyitott szemmel, hogy hasonló eset ne történhessen meg.

Tavaly augusztusban szintén Siófokon történt, hogy 50–60 éves, egészséges fákat megfúrták, és a törzsükbe gázolajat öntöttek ismeretlenek.

Zamárdiban is szúrták valaki szemeit a fák

De hasonló eset korábban Zamárdiban is borzolta a kedélyeket, ott is gázolajjal locsolták le a partmenti fákat. A városvezetés többször feljelentést is tett, a rendőrség nyomozást indított, amely jelneleg is tart, de a tettesek még nem kerültek rendőrkézre, számolt be Csákovics Gyula, polgármester.