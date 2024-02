Édesanyja egykor, még hatévesen beíratta táncolni, aztán ez lett az élete Bódis-Nagy Katinkának.

– Nagyon meglepődtem és elképesztően jólesett, ez egy olyan pillanat az ember életében, amikor igazi belső, jóleső érzés tölti el – mondta a táncos, koreográfus és tánctanár. – Persze nem a kitüntetésekért csinálom, de jó érzés, hogy díjazzák is a munkámat. Mások úgy gondolják, hogy amivel foglalkozom, az értéket teremt a városnak, tette hozzá Bódis-Nagy Katinka.

Gyerekként latin táncokkal kezdett foglalkozni, de több stílusban kipróbálta magát az évek során. Klasszikus standard táncok és jazzbalett is szerepel repertoárjában. – Szerintem az nagy dolog, hogy 18 éves korom után is tudtam annyit fejlődni balettben és modern táncokkal, hogy sok helyre eljutottam ezáltal – mondta. – A Budapest Balettel voltam Franciaországban turnézni, de voltam musical turnékon és Kanadában is léptem fel, mesélte Bódis-Nagy Katinka, aki a Magyar Táncművészeti Főiskola modern társastánc szakán végzett. Hozzátette: a versenyeredmények mellett arra a legbüszkébb, hogy sokrétű tánctudással rendelkezik.

Már középiskolásként is tanított

A tanítás felé egyenes út vezetett a kitüntetett táncos számára, hiszen már tinédzserként is azon munkálkodott, hogy megszerettesse a táncot a gyerekekkel. – Még középiskolás voltam, de már édesanyám osztályában tanítottam táncot a diákoknak, ő pedagógusként dolgozott. Tulajdonképpen a tanítás becsúszott az életembe, fogalmazott Katinka, aki jelenleg Siófokon és Kaposváron vezeti be a tanulókat a tánc világának rejtelmeibe.

– Nagyon érdekes velük foglalkozni, de egyben nagy kihívás is, hiszen tőlük szinte azonnal kapok visszajelzést arról, hogyan végzem a munkámat, mindenre reagálnak a gyerekek, amit csinálok – tette hozzá a kitüntetett táncos. – Ezért azt mondhatom, hogy nagy felelősség a tanítás, nekem kétszer annyi energiával kell táncolnom, hogy megmutassam a technikát a tanítványaimnak.

Bódis-Nagy Katinka pedig nincs híján ennek, hiszen minden nap tanít, s ezáltal táncol is. Emellett szívesen kosárlabdázik, fut, vagy edzőterembe jár, de régi szerelme, a röplabda is megmaradt.

Volt egy időszak, amikor nem voltam jóban a táncpartneremmel, akkor röplabdázó akartam lenni

idézte fel a táncos. Mint mondta, abban az időben a lázadó korszakát élte, úgyhogy jól jöttek neki a tánc által szabott keretek. S ma már semmin sem változtatna, ha visszamehetne az időben. Így az sem volt kérdés számára, hogy hazatér-e Kaposvárra miután végzett a tanulmányaival a fővárosban. – Nem szerettem volna Budapesten felnevelni a fiamat, mindenképpen haza akartam jönni és ez jó döntés volt, mert szeretek itt élni, mondta a táncművész.

Nem csak oktatja a táncos gyerekeket és felnőtteket, de a Csiky Gergely Színház több darabjának elkészültében is közreműködött táncosként, koreográfusasszisztensként és tanítványaival. Emellett több bajnoki címmel öregbítették tanítványai és ő maga is a város hírnevét így diákolimpiai, magyar és országos bajnoki címeket, valamint látványtáncban Európa- és világbajnoki címeket is elhoztak már Somogyba.



Nem egyszerű a példaképek dolga A városnapon kitüntetett táncos számára nem csak az fontos, hogy táncra tanítsa a gyerekeket, de igyekszik jó irányba is terelgetni diákjait. – Próbálok jó példakép lenni számukra, ami sokszor nagy kihívás – mondta Bódis-Nagy Katinka –, de az életben is segíteni szeretnék a tanítványaimnak. Olyan is volt, hogy valaki nem engedhette meg magának a tánctanulást, de én így is fogadtam őt az órán, hiszen számomra nem az anyagi haszon a fontos, hanem az, hogy megtanítsam a diákjaimat a tánc nyelvén előadni az érzéseiket, fogalmazott a táncos, aki a többi között egy alkalommal jótékonysági estet is szervezett egy tűzvészben fedél nélkül maradt család számára.

Hallgassd meg a beszélgetést! 🎧