A BH Zrt. közölte: 2022-ben 261 szabályszegés történt, míg 2023-ban 296 volt, és a tavalyelőtti három helyett tavaly nyolc büntető ügyet tartottak számon. A hivatásos halőrök a feljelentések mellett sokszor éltek a figyelmeztetés lehetőségével azoknál a szabályszegéseknél, amelyek nem voltak törvénysértések. A társaság feljelentései alapján 2023-ban 275 hatósági határozatot kaptak vissza, s az ebben szereplő bírság összege meghaladta a 12,2 millió forintot. A halvédelmi bírságok, amelyeket a Halgazdálkodási Hatóságok szabtak ki, 1644 hónap horgászattól eltiltást is tartalmaztak.

Rekord született

Rekord is született: egy Veszprém vármegyei lakossal szemben tavaly négy feljelentés után több mint 2,2 millió forint bírságot szabott ki a halgazdálkodási hatóság. Az illető már eltiltással kezdte az évet, az engedély nélküli horgászatnál sem állt meg, hiszen a használható felszerelések számát is rendszeresen megszegte.

A BH Zrt. arra is felhívta a figyelmet, hogy az egy személlyel szembeni intézkedések számát azonban nem ő vezeti: egy somogyi lakossal szemben hatszor tettek feljelentést a társaság munkatársai, esetében még nem értek véget a hatósági eljárások. Összesen 33 esetben az ellenőrzött személy több szabályt sértett meg, négy alkalommal hármat is.

Engedély nélküli horgászat miatt 2023-ban 155 intézkedés volt, 57 esetben több horgászfelszerelés használata kapcsán indult eljárás, a fogási napló vezetésének hiányosságai 37-szer, míg az őrizetlenül hagyott felszerelések 26 alkalommal jelentettek problémát és 27 egyéb horgászrendi szabályszegés is szerepel a kimutatásban.

– Még mindig kiemelkedően sokan nem tartják be a használható felszerelések számának korlátozását – áll az összegzésben. – Egy társuk egyszerre hat felszereléssel horgászott.

– Az ellenőrzési területet jelenleg hét halőrkörzetre osztották, ahol egy-egy járőrpár dolgozik – derült ki a zrt. összefoglalójából. – A szolgálatot páronként egy gépjárművel, kisgéphajóval vagy elektromos meghajtású csónakkal teljesítik. Egy páros az év során a haltetemek begyűjtésével foglalkozik, így mentesítették a további hét párost ettől a mindennapi feladattól.