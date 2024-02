Egy nagyatádi lakásban riasztott a szén-monoxid-érzékelő a délelőtti órákban. A tulajdonos a készülék jelzésekor a fürdőszobában tartózkodott, fürdővizet engedett. A tűzoltók rekonstruálták az esetet és méréseket végeztek. A műszerek kimutatták a mérgező gáz jelenlétét a levegőben. A kéményseprő megállapította, hogy a lakás légutánpótlása nem megfelelő, a szellőző eltömődött. A lakás fűtése továbbra is megoldott, ezért a lakóknak nem kellett elhagyniuk otthonukat.

A somogyi katasztrófavédelmi igazgatóság azt is közölte: a délutáni órákban Kaposváron, a Léva közben jelzett be a szén-monoxid érzékelő. A kaposvári tűzoltók átvizsgálták a lakást és a konyhában – ahol egy vízmelegítő, egy gáztűzhely, valamint egy gázkonvektor is üzemelt – jelezte a műszer a csendes gyilkos jelenlétét.

– A kéményseprő megállapította, hogy a vízmelegítő karbantartása szükséges lenne, illetve a fürdőszobában lévő fali vízmelegítő égéstermék-elvezetője is cserére szorul – tájékoztatott a katasztrófavédelem. – A gázszolgáltató szakemberei mindkét készülék használatát megtiltották.

Az esti órákban Balatonvilágosra riasztották a siófoki tűzoltókat, akik a mérések során szintén megállapították a szén-monoxid magas koncentrációját a lakásban. A gázszolgáltató munkatársa a család biztonsága érdekében megtiltotta gázkazán használatát. Az épületben azonban más fűtési lehetőség is van, így nem kellett elhagyniuk otthonukat.

A somogyi katasztrófavédelem közleményében kiemelte: a szén-monoxid egy színtelen, szagtalan, íztelen, a levegőnél egy kicsivel könnyebb, mérgező gáz. A csütörtöki esetek során senki sem sérült meg, magas szén-monoxid-koncentráció esetén azonban ájulás, és néhány percen belül halál is beállhat. Éppen ezért életmentő lehet egy szén-monoxid-érzékelő az otthonunkban.