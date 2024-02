Molnár Ferenc Játék a kastélyban című vígjátékát Vándorfi László rendezi, ő játssza főszerepét. A darab páratlanul szellemes, elegáns játék, s ki-ki eldöntheti, mi a valóság, mi a látszat, mi az igazság és hazugság, mi az élet és a színház.

Örkény István Kulcskeresők című komédiája Gazdag Tibor színművész visszatérését is jelenti. – A szerep, amelyet vállaltam, olyan felkérés volt, melyre nehéz nemet mondani. Férfiszerep, mellyel megbirkózni igazi kihívás. A Kulcskeresőkben egy zárt szituáció teremt új valóságot, ahol vallomások születnek sorsokról, kudarcokról, sziporkázó örkényi humorral. Szórakoztató, elgondolkodtató, minden korosztálynak garantált kikapcsolódás – mondta a színész.

– Sokféle megközelítésben játszották már a több szempontból is érdekességeket rejtő, párbeszédekre épülő, vérbeli komédiát – tette hozzá Vándorfi László.

A színház küldetése a kortárs darabok műsorra tűzése is. A Pablo és Picasso, avagy az állatok karneválja családi musical, szintén ősbemutató lesz. Zenéjét Hrutka Róbert jegyzi, szerzője a Kovács Dominik–Kovács Viktor testvérpár. A fiatal szerzők elmondták, a darab fontos küldetést teljesít, globális problémákra hívja fel a figyelmet. – A történet középpontja Picasso, a kisfiú, aki kimagasló tehetségű rajzban-festészetben, s új kifejezési formákat keres állatfigurákkal. Itt találja meg önmaga gondolatainak párját Pablo, az orrszarvú megható karakterében.

A harmadik ősbemutató Márton László Jászai Mari feltámasztása című komédiája, mely a Covid-járvány idején játszódik. A darab középpontjában a színjátszó szakkört vezető tanárnő egyre inkább azonosul Jászai Marival, különösen annak Médeia-alakításával.

– A Pannon Várszínház következő évadának bemutatóiból három előbemutatóként kerül színre, idén, a Veszprémi Tavaszi Fesztiválon a Bestseller, nyáron pedig a Pablo és Picasso, illetve a Kulcskereső, utóbbi Örkény halálának 45. évfordulójához kapcsolódva. A Jászai Mari feltámasztása és a Játék a kastélyban című darabot 2025-ben tervezzük bemutatni – mondta el Vándorfi László.

A sajtótájékoztatón Halmay Gábor az önkormányzat nevében mondott köszönetet az intézménynek a tavalyi, Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa-programban nyújtott teljesítményéért. – A Pannon Várszínház élen járt az EKF nyújtotta lehetőségek kihasználásában, így a sikerekből nagyban kivette a részét – mondta, majd hangsúlyozta, Veszprém elbír három színházat, a kulturális pezsgés jó alapot ad ehhez. – Úgy érzem, a kulturális együttélésben az önkormányzati intézmények mellett másoknak is helyük van – jelentette ki. A képviselő hozzátette, az önkormányzat idén is lehetőségeihez mérten megadja a támogatást a Pannon Várszínháznak, ez a város költségvetésében is szerepel, mert Veszprém számít az intézményre.

Greksza Kincső marketingmenedzser arról tájékoztatott még, hogy a színház által rendezett Tavaszi Fesztiválon kilenc előadást játszanak.

