Összegben a több százmillió forintot, darabszámban a 60 ezret is meghaladta azon kártyás költések száma, amelyek során Erste-ügyfelek a legnépszerűbb online társkereső oldalakon és társkereső alkalmazásokban fizettek 2023-ban. A kártyahasználat száma három év alatt 17 százalékkal nőtt, míg értéke a másfélszeresére emelkedett ez idő alatt. A társkereső portálokon kártyával fizető erstések száma 2023-ban meghaladta a 10 ezer főt. Míg a koronavírus-járvány által inkább érintett 2021-ben és 2022-ben nőtt a felhasználók száma (tíz, illetve öt százalékkal), addig tavaly hét százalékkal csökkent az előző évhez képest – de még így is hét százalékkal többen ismerkedtek online, mint 2020-ban. Bár biztosan vannak olyanok, akik párhuzamosan több ilyen oldalon is fent vannak, a legtöbben csak egy-egy portálon fizetnek azért, hogy megtalálják az igazit.

Az erstés kártyaköltések adatai alapján a társkereső oldalak szolgáltatásaiért elsősorban a férfiak fizetnek, az ilyen portálokon 2023-ban a bankkártyájukat használók mindössze 27 százaléka volt nő. A pártalálásért nemcsak hogy kevesebb hölgy fizet, de aki igen, az is ritkábban használja a kártyáját erre a célra: havonta átlagosan másfél alkalommal fizettek a nők a társkeresőkön, míg a férfiak két és félszer. Ugyanakkor a hölgyek átlagban többet költenek, míg esetükben a tranzakciók átlagos értéke 6600 forint volt, a férfiaknál ötezer. A különbséget valószínűleg az eltérő platformhasználati szokások magyarázzák. A nők más oldalakat részesítenek előnyben, mint a férfiak, illetve egyes portálokon vannak olyan – jellemzően olcsóbb – szolgáltatások, amiért a hölgyeknek nem kell fizetni.

Az online társkeresőket nők esetében elsősorban a X- (46 százalék), míg férfiaknál az Y generációba tartozók (43 százalék) használják. A férfiak között a harmincasok aránya másfélszer akkora volt 2023-ban, mint a hölgyek esetében, míg a negyveneseknél a nők felé billen a mérleg. Az átlagéletkor ennek megfelelően a nőknél valamivel magasabb (46 év), mint a férfiaknál (41 év), ugyanakkor mindkét nem esetében a 44 évesek vannak a legtöbben. Online ismerkedni azonban idősebb korban is lehet. A tavalyi erstés kártyás fizetések adatai alapján a férfiak két százaléka már 70 év feletti, sőt a legidősebb társkereső 85 éves volt 2023-ban, míg a nőknél a 70 év felett járók aránya 3 százalék, és a legidősebb, ismerkedni vágyó hölgy tavaly betöltötte a 90-et.

Érdemes azonban óvatosnak lenni a társkereső oldalakon. A közösségimédia-felületek mellett ezeket a platformokat is előszeretettel használják az úgynevezett romantikus vagy szerelmi csalásra szakosodott bűnözők. Ezek a csalók romantikus kapcsolat látszatát keltve férkőznek áldozatuk bizalmába, hogy aztán megszerezzék annak pénzét. Az Erste tapasztalatai szerint egyre több ügyfélnél próbálkoznak a romantikus csalók, a bank ezért most honlapján és közösségi oldalain hívja fel a figyelmet ezekre a visszaélésekre.