Érdemes megörökíteni a látványt, nem mindig van hozzá elég hideg



– Nagyon szép a part, korábban még nem is láttuk így a Balatont – mondták a hölgyek, miután felocsúdtak az ijedtségből. – Amilyen telek vannak mostanában, örülhetünk, hogy egyáltalán ennyi jég van – tette hozzá Tibor Györgyné.

A négy budapesti asszony elmondta: látták az interneten, hogy milyen szépen fagyott meg a tó vize a part közelében, és azt gondolták, hogy eljönnek megcsodálni. – Szabaddá tettük magunkat egy napra és most itt vagyunk – mondta Diószegi Gáborné.

Több fiatal családdal is találkoztunk, akik a gyerekeiket hozták ki a partra a délelőtti napsütésben. – Ide járunk télen és nyáron is. Télen havonta wellnessre jövünk, kicsit feltöltődni. Most négy napra érkeztünk Budapestről – mondta Bodnár Mónika. – Aki pihenni akar, annak ez a legjobb időpont – tette hozzá férje, Bodnár Gergő. – Itt még tél van! – mondta örömmel a fiatal pár kislánya, aki azt sem bánta volna, ha csúszkálhat a jégen. Ehhez viszont ezúttal nem volt elég vastag a tó jege.

Fotó: NemA