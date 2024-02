A lengyeltóti patikának Szőlősgyörökön, Osztopánban és Somogyváron működik fióküzlete. Próbálják a környező településeket ellátni, amíg az erejük bírja, mondta a patikus, Szabó Péter Balázs, aki a Magyar Gyógyszerészi Kamara somogyi elnöke is egyben. Utóbbi minőségében a statiszták tudója is. Budapesten 1,7 millió ember él és 400 patika működik, tehát 4200 lakosra jut egy gyógyszertár. Somogyban viszont 70 közforgalmú és 30 fiókgyógyszertár van, és 322 ezren laknak itt, tehát 3200 lakosra jut egy gyógyszertár. A számok alapján jobb a helyzet, de ez csak látszólagos.



Somogyban a nagyobb városi gyógyszertárak a felét teszik ki a 70 közforgalmú gyógyszertárnak, viszont a 70-ből 20 kistelepülésen működik, idős gyógyszerészekkel.

– tartja számon Szabó Péter Balázs.

Nincs garancia arra, hogy lesz fiatal gyógyszerész, aki elmegy mondjuk Nágocsra vagy Nagyberkibe, hogy egyedül, asszisztens nélkül dolgozzon. Ha ezeken a vidéki helyeken a nyugdíj mellett dolgozó, idős gyógyszerészek az egészségi állapotuk miatt feladják, akkor kicsi a valószínűsége, hogy a faluban megmaradjon a gyógyszertár...

A másik gondnak azt tartja, hogy gyógyszertár orvos nélkül nem nagyon tud megélni, és egy önfenntartó gyógyszertárhoz legalább 2 átlagos háziorvosi körzetre lenne szükség, de a vidéki háziorvosi ellátás nem mindenhol a legjobb. Országosan egy százalékkal csökkent a patikák száma, de az összlakosság száma is csökken, ezt követi a patikák száma, és nyilván ott zárnak be, ahol nem fenntartható, vagyis ahol kevesebben élnek és kisebb a fizetőképes kereslet.

A patikák forgalma emelkedett, de ez csupán annak köszönhető, hogy az inflációs hatás érvényesült. Viszont a termékeik egy része fix áras, az állam által szabályozott, és ez az ár nem emelkedett már 12 éve. A veszteséget a szabadáras termékeknél igyekeznek behozni. A szabadáras termékek azonban már olyan mértékben drágultak, ami a fogyasztókat visszatartja. Ez az oka, hogy a recept nélkül megvehető termékeknél 5 százalékos dobozszámcsökkenés mutatható ki. A folyamatok miatt a patikák mínusszal zárták az évet, holott a forgalmuk nőtt. Szabó Péter Balázs hozzátette: a gyógyszertár is ugyanolyan vállalkozás, mint a többi, és ahogy nehezedik a vállalkozások élete, úgy nő az a forgalomszint, amivel egy patikát rentábilissá lehet tenni.

Az állami támogatás az életben maradáshoz elég A Kaposvár környéki agglomerációban kimutatható, hogy a megyeszékhely elszívja a forgalmat a kistelepülések patikái elől, mert sokan a városban dolgoznak, és ott intézik a bevásárlást is, hívta fel a figyelmet erre a Magyar Gyógyszerészi Kamara somogyi elnöke. Az állam ugyan támogatja a kis patikákat, kapnak segítséget a működéshez, de ez csak az életben maradáshoz elég – tette hozzá, és felidézte, hogy hiába állították fel, a területi ellátás a szocializmusban sem működött. Tavaly országosan folytatódott a gyógyszertárak számának csökkenése, 2023 végén 15 közforgalmú patikával és 6 fiókgyógyszertárral volt kevesebb, mint egy évvel korábban, mutatta ki a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége.