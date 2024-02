Közlekedés 15 perce

Több közutas is megsérült

Három hét alatt három baleset is történt a Magyar Közút munkaterületein, melyet figyelmetlen autósok okoztak. Két eset személyi sérüléssel is járt, egy fertőszentmiklósi és egy polgári kollégát is csigolyatöréssel szállítottak kórházba. Mindkét helyszínen útmenti növényzetgondozási munkát végeztek a szakemberek. Valamennyi esetnél a munkaterületeket megfelelő módon, fényjelzéssel és terelőkúpokkal is előre jelezték a közlekedőknek, a baleseteket okozó vétkes autósok mégis belehajtottak a munkagépekbe és életveszélybe sodorták az úton dolgozókat, saját magukat és a többi közlekedőt is.

Sonline.hu Sonline.hu

Fotóillusztráció Fotó: lang

2000 óta 21 közútkezelő hunyt el munkavégzés közben, többnyire figyelmetlen autósok miatt. Életerős, kiváló kollégákat, szakembereket, barátokat, családapákat veszített el a társaság. Az elmúlt hetekben történt balesetekben is életveszélybe sodorta a közlekedők figyelmetlensége a közutasokat. Január végén az M0-s autóút déli szektorán, az 5-ös főút csomópontjánál egy személyautó a közútkezelő ütközési energiaelnyelőjének hajtott. Pár nappal ezelőtt pedig Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar vármegye egy-egy mellékúti szakaszán történtek elképesztő esetek. Győr-Moson-Sopron vármegyében a Fertőendréd-Sopron összekötő úton Hidegség és Fertőboz község között végeztek a közutasok növényzetgondozási munkát. A brigádszállító gépkocsijuk az út szélén állt, a dolgozók az árokban és az út melletti domboldalon dolgoztak. A balesetet okozó személygépkocsi a brigádszállító gépkocsi hátuljának ütközött neki és azt a dolgozók közé lökte. Kettejüket a brigádszállító gépkocsi alól kellett kimenteni, míg egy harmadik közutas a gépkocsi elejének vágódott. Egyiküknek a bal lába sérült, egy másik munkatársnak a bal válla kificamodott és eszméletét vesztette, a harmadikuknak pedig eltörött az egyik csigolyája. A balesetet okozó személy nem sérült meg. Hajdú-Bihar vármegyében a Tiszavasvári-Hajdúböszörmény összekötő úton, Hajdúdorog és Hajdúvid között végeztek cserjézési munkákat a szakemberek, amikor a brigádszállító tehergépjárműbe belehajtott egy személyautó. Ezután a lepattanó autó a munkagép és a brigádszállító közé csapódott, ahol éppen dolgoztak a szakemberek. A balesetben az egyik közutas dolgozó csigolyája eltört, a vétkes jármű vezetője pedig könnyű sérüléseket szenvedett. Az elmúlt évek tragikus baleseteihez hasonló események a közútkezelő szerint elkerülhetőek lennének, ha a sofőrök minden esetben az útra és a vezetésre koncentrálnak, komolyan veszik és betartják az ideiglenes sebességkorlátozásokat, előjelzéseket. A jelenlegi kedvező időjárás miatt egyre több helyen számíthatnak az autósok kátyúzási és növényzetgondozási munkát végző közutas brigádokra az utakon, ezért a társaság minden közlekedőtől azt kéri, hogy fokozott figyelemmel vezessen. Az elmúlt években számos fejlesztést és technikai módosítást hajtott végre a Magyar Közút a munkaterületek kialakítása és bevonása kapcsán. Ma már nincs is szinte olyan munkavégzés gyorsforgalmi úton, ahol ne lenne kint energiaelnyelővel felszerelt teherautójuk, amivel az ott dolgozókat védenék. Több új, ledes, nagy fényerejű eszközzel vannak teletűzdelve járműveik, sőt, Európában is egyedülálló módon olyan önlerakó és felszedő előjelző rendszereket honosítottak meg hazánkban, amelyekkel a kamionok fölé tudják kinyújtani figyelmeztető jelzéseiket. A társaság tehát mindent megtesz, hogy fenntartsa a biztonságos közlekedés és munkavégzés feltételeit, azonban a balesetek elkerüléséhez valamennyi közlekedésben résztvevő szereplőre számít a társaság.

