Balczó Bertalan arra hívta fel a figyelmet, hogy napjainkban különösen nagy jelentősége van a beporzók védelmének, hiszen állományaikat a természeti környezet drasztikus és gyorsuló változásai, az élőhelyek eltűnése, a környezetszennyezés, az inváziós fajok megjelenése, a klímaváltozás egyaránt veszélyeztetik. Kiemelte, a természet sokfélesége éppen azt a potenciált hordozza magában, hogy az élőhelyi feltételeiket a változások közepette is megtalálni képes fajok fennmaradjanak, működőképes ökoszisztémákat tartsanak fenn és nyújtsák számunkra azokat a szolgáltatásokat, amelyek elengedhetetlenek a mindennapjainkhoz. A helyettes államtitkár a beporzó fajok fontosságát érzékeltetve kiemelte, hogy a vadon élő növényeknek és haszonnövényeknek, mintegy 80 százaléka függ ezektől a pollinátor fajoktól. Gazdasági szempontból értékelve a jelentőségüket megállapítható, hogy az éves európai uniós mezőgazdasági termelés mintegy 3,7 milliárd euró értékben közvetlenül függ a beporzó rovaroktól. Az elmúlt évtizedekben ugyanakkor a vadon élő európai beporzó rovarok – köztük a méhek, a nappali lepkék, a zengőlégyfélék és az éjszakai lepkék – előfordulásában és sokféleségében nagyarányú csökkenés következett be Európában és ez a tendencia Magyarországon is megfigyelhető. Az Európai Unióban a beporzóktól függő növényekkel művelt földterület 50%-án hiányos a beporzás.

Fotó: Fekete István

A negatív tendenciák megfordításának része kell, hogy legyen a szemléletformálás, a biológiai sokféleséggel kapcsolatos ismeretek átadása, amely megalapozhatja a rendszerszintű változásokat. Ennek eléréséhez kiemelten fontos a legfiatalabbak környezeti nevelése is, amiben ennek a több mint 50 rovarhotelnek az elkészítése egy fontos lépés a térségben – méltatta a projektet a Balczó Bertalan.

Hozzátette, a kormányzat elsősorban a földhasználat szabályozásán, a támogatási rendszereken keresztül tudja elősegíteni ezeknek a fajoknak a fennmaradását, olyan eszközökkel, mint a mezőgazdasági területek természetkímélő módon történő művelése, a mezsgyék, szegély élőhelyek megőrzése, illetve a beporzók szempontjából fontos zöld infrastruktúra elemek helyreállítása. A helyettes államtitkár kiemelte, a kormány által 2023-ban elfogadott 2030-ig szóló biodiverzitásmegőrzési stratégiában külön figyelmet szentel a pollinátorok védelmének. A stratégia külön célkitűzése a beporzók helyzetének felmérése, az állománycsökkentés megállítása, a beporzás mint ökoszisztéma szolgáltatás fenntartása és helyreállítása, amely komplex intézkedéscsomag ágazatokon átívelő együttműködést kíván.