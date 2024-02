Sokféle okból lehet kiegyensúlyozottabb étkezést választani: egészségesebben szeretnénk élni, fogyni akarunk vagy éppen egészségügyi problémáinkat csökkenteni. Szakember tanácsai nélkül azonban nem csak nehéz, de veszélyes is megváltoztatni étkezési szokásainkat, hiszen nem tudjuk megítélni, hogy számunkra mi a megfelelő élelmiszer és annak optimális mennyisége, mit jelent az egyoldalú táplálkozás, és hogyan tehetjük változatossá és egészségessé étrendünket. Az elmúlt félévben az Auchan Alapítvány támogatásának köszönhetően a Miből Mennyit Egyek digitális táplálkozási kisokos ebben nyújtott segítséget, ráadásul hosszú távon. Az online étrendi ajánlásokat bemutató tanácsadó rendszert teljes egészében dietetikus szakemberek építették fel, akik a regisztrációtól kezdve – akár 6 hónapon át – „fogták a csatlakozók kezét”.

A Miből Mennyit Egyek programra regisztráló felnőttek (76%-ban hölgyek) egy kérdőívet töltöttek ki a táplálkozási szokásaikról és egészségi állapotukról. Bár 45%-uk nem betegség miatt regisztrált, jelentős volt azok aránya, akik a számukra megfelelő táplálkozással egészségügyi problémáikat szerették volna mérsékelni, így pl. a magas vérnyomást (22%), a magas koleszterinszintet (17%), a refluxot (12%). A táplálkozással összefüggésbe hozható tünetek között leggyakoribb volt a puffadás (29%), a székrekedés (12%) és a hasmenés (7%). A regisztráltak 57%-a fogyni szeretne, 4% pedig hízni.

A Digitális Asszisztens a kérdőív eredményére építve heti két alkalommal táplálék- és élelmiszercsoportokra lebontott étrendi tanácsokat és hasznos információkat küldött a programban részt vevőknek. Ezt a mibolmennyitegyek.hu weboldalon található további többszáz cikk, videó, étrend és recept egészítette ki. A kérdőívből az is kiderült, hogy a jelentkezők ennél többet is tettek az egészséges életért, hiszen a kiegyensúlyozott étrend mellett 71%-uk naponta, vagy heti több alkalommal végez testmozgást.

„Hogy programunk még interaktívabb legyen, a kérdőívet kitöltők között minden hónapban nyolc, egyenként 60 perces, személyre szóló dietetikai tanácsadást is kisorsoltunk. Talán nem meglepő, hogy itt is a leggyakrabban felmerülő téma az elhízás volt” – mondta el Antal Emese, dietetikus, szociológus, a Miből Mennyit Egyek program szakmai vezetője, majd hozzátette: „A program sikerét jól mutatja a január végén készült rövid felmérés eredménye: a 3054 válaszadó 84%-a hasznosnak vagy nagyon hasznosnak ítélte meg a személyre szabott étrendi ajánlást, és ugyancsak 84%-uk ajánlaná az oldalt ismerősének, családtagjainak is. Volt olyan csatlakozó, aki a programban kapott tanácsokat követve 15 kg-ot fogyott, és 2-es típusú cukorbetegségét is jól karbantartja”.

A program vezetői és támogatói az elmúlt pár hónapban is fontosnak tartották, hogy ne csak online felületeken népszerűsítsék a programot, hanem legyen lehetőség személyes találkozókra is, ahol akár egy rövid, szóbeli tanácsadás győzi meg az érdeklődőt a programban való részvétel hasznosságáról.

„Az Auchan számára kiemelten fontos az egészséges táplálkozás, és ez nem csak a termékkínálatunkban jelenik meg, hanem örömmel támogatunk ilyen témájú edukációs programokat is. Augusztusban és szeptemberben összesen 6 áruházunkban volt Miből Mennyit Egyek kitelepülés, ahol a dietetikusok tanácsokkal látták el az érdeklődőket, és segítették regisztrációjukat a mibolmennyitegyek.hu weboldalra. Nagy siker volt a program jelenléte az EFOTT fesztiválon is, ahol az Auchan Placc sátorban nagyon sok fiatal csatlakozott a programhoz” – mondta el Varga-Futó Ildikó, az Auchan Magyarország CSR igazgatója.

„Nagy örültünk, hogy szakmai eseményeken is bemutathattuk a programot, így ott voltunk a Magyar Védőnők Egyesületének konferenciáján, a Magyar Táplálkozástudományi Társaság Vándorgyűlésén és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara konferenciáján is” - tette hozzá Antal Emese.

Bár a támogatott interaktív féléves időszak a végéhez ért, a Miből Mennyit Egyek honlapot a továbbiakban is érdemes meglátogatni, azon regisztrálni, hiszen a későbbiekben is elérhető az oldal minden funkciója, sőt folyamatosan kerülnek fel az új, orvosok, egészségügyi szakemberek, dietetikusok által írt cikkek és étrendi tanácsok.