„A tavalyi évben növekedést tudtunk elérni a sós pálcikák és sós kisperec piacán, annak ellenére, hogy nem volt kiemelkedő sportesemény. Természetesen a karácsonyi időszak továbbra is az a periódus, amikor a legtöbb ropogtatni való fogy. Ebben az időszakban komoly forgalmat képesek generálni a gyártók” – hívta fel a figyelmet Konkoly László, a Csipet Sós Pálcika és Perec Gyártó ügyvezető igazgatója.

Hozzátette: a növekedés leginkább a saját márkás termékek esetében figyelhető meg. A tavalyi évben annak köszönhetően tudták bővíteni jelenlétüket a sajátmárkás snackek piacán, hogy elnyertek egy nagyobb volumenű tendert.

„A Csipet Ropi brand életében pedig mérföldkő volt a 2023-as év, hiszen ekkor kezdtünk el a márka teljes körű marketingjével foglalkozni, mindemellett egész éves vásárlás alapú nyereményjáték indult. Megkezdtük a Facebook, Instagram-csatornáink felfuttatását, illetve elindultunk a Tiktok-csatornával is. Természetesen termékfejlesztések is történtek. Ahogy a vásárlóink egyre jobban megismerték, úgy egyre jobban felfutott a betűropi termékünk gyártása is, ami egyedi innovációnak tekinthető a magyar snack piacon és egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Fontos előrelépés volt továbbá, hogy a húsvéti és a nyári ropit is tavaly gyártottuk először” – jegyezte meg Konkoly László.

Az idei évre vonatkozóan a vállalat úgy számol, hogy futball Európa-bajnokság komoly felhajtó erővel fog bírni, ezt követően pedig a nyári olimpiai játékok veszik kezdetüket, így a második és a harmadik negyedév a szokásosnál erősebbre sikerülhet.