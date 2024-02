A hazai személy- és áruszállító kapacitások mintegy kétharmadát reprezentáló Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete - NiT Hungary ezért szolidaritásáról biztosítja azokat a fuvarozói szervezeteket és vállalkozókat, akik az elmúlt időszakban – mások mellett Magyarországon, Németországban és Lengyelországban – demonstrációkon adtak hangot követeléseiknek. Az érdekképviseletek bíznak abban, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által nemrég kihirdetett, a közúti fuvarozást és a hazai logisztikai ágazat megerősítését szolgáló első intézkedéscsomagot a közeljövőben további, a magyar fuvarozó vállalkozások versenyképességének erősítésének, a hazai termelés fokozásának és a lakossági hangulat javításának szempontjait is figyelembe vevő kormányzati döntések születnek.

A magyar kormány az elmúlt időszakban több, a fuvarozók versenyképességét erősítő intézkedést hozott, legutóbb a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló kormányrendelet módosításával. Sajnálatos, hogy e döntések nem tudták megakadályozni a magyar fuvarozók teljesítményének drámai visszaesését. 2023. harmadik negyedévében az alágazat teljesítménye 10 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. Az utóbbi években elmaradó díjkorrekciók miatt jelenleg átlagosan 20 százalékos fuvardíjemelésre van szükség ahhoz, hogy a vállalkozások működése stabil és kiszámítható legyen, ezzel szemben az elmúlt év végén 3-5 százalékkal csökkentek a díjak.

Az érdekképviseletek súlyos tévedésnek tartják, hogy az Európai Unió a jelenlegi recessziós környezetben, az orosz-ukrán háború negatív gazdasági hatásait figyelmen kívül hagyva írja elő például a haszonjárművek tachográf készülékeinek kötelező cseréjét, és vezetteti be a tagállamokkal az új, környezetvédelmi komponensekkel terhelt útdíjrendszert, amely a tarifák drasztikus emelkedését hozta Magyarországon is. Az MKFE és a NiT Hungary álláspontja az, hogy az alágazat versenyképességének javításához további gyors, a fuvarozási költségeket csökkentő beavatkozásra van szükség, amelyek ellensúlyozhatják a hazai vállalkozások útdíjköltségeit, megelőzhetik az alágazat likviditási problémáit, s enyhíthetik a költségnövekedésből fakadó inflációs nyomást is.

Ennek hatékony eszköze lehet az érdekképviseletek által hosszú ideje szorgalmazott nagyfelhasználói útdíjkedvezmény bevezetése, amelynek elsősorban a magyar vállalkozások lehetnek a kedvezményezettjei. Felülvizsgálat tárgya lehet az útdíjmérték is, amelynek egyes külsőköltségdíj elemeinél nem volt kötelező az év eleji indítás. Az érdekképviseletek üdvözölték a Kormány döntését, amelynek értelmében januártól

3,5-ről 10 forintra emelkedett a kereskedelmi gázolaj után visszaigényelhető jövedékiadó összege, ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az EU-s minimumadószintnek megfelelve a visszaigényelhető összeg literenként akár 14,6 forint is lehetne, ami tovább csökkentené a magyar fuvarozók költségeit. Az MKFE és a NiT Hungary – különös tekintettel a szállítási költségek inflációra gyakorolt negatív hatása miatt – indokoltnak látja az ÁFA-csökkentés lehetőségének vizsgálatát is: az útdíjat, az üzemanyagot, a személy- és áruszállítási szolgáltatást terhelő általános forgalmi adó mérséklése azonnali pozitív hatást jelentene, a vállalkozások likviditásának javításával tovább erősítené az alágazat versenyképességét.

A szakmai szervezetek kiemelten fontosnak tartják a piac működésének hatékony ellenőrzését, a jogosulatlan fuvarozási tevékenységek visszaszorítását, a külföldi, elsősorban harmadik országos fuvarozók folyamatos ellenőrzését, mert csak ezzel együtt érhetik el a kívánt célt a kormány versenyképességi intézkedései. Az MKFE és a NiT Hungary arra kéri a Kormányt, hogy a lehető leggyorsabban mérje fel az érdekképviseletek javaslataiban rejlő lehetőségeket, és folytatódjanak az egyeztetések azok mielőbbi megvalósíthatóságáról.