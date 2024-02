Ezzel kapcsolatban kétnapos közlekedésszakmai fórumot szerveztek a fővárosban, ami keddig tartott. Az általunk megkérdezett somogyi szakemberek szerint a gyalogosok fokozott védelme éppúgy indokolt lenne, mint a kötelező KRESZ-oktatás bevezetése az általános iskolásoknak.

– Régóta szükség lenne a KRESZ megújítására, mivel a környezetünkben rengeteg változás történt – hangsúlyozta Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület somogyi elnöke. – Viszonylag rövid időn belül olyan új járművek váltak mindennapossá a forgalomban, mint az e-roller vagy az elektromos autó.

A gyorshajtás elleni küzdelmet feltétlenül folytatni kell

Az elnök szerint érdemes lenne széles körben tisztázni, hogy a közlekedők hol, milyen körülmények és mekkora tempóval közlekedhetnek. Nem ritka, hogy egyes e-rolleresek 50-60 km/h-val cikáznak a járdán vagy az úton. Tóth István úgy véli, érdemes újragondolni, miként lehetne biztonságosabbá tenni a gyalogátkelőhelyek környékét. Kiemelte: a mostaninál több burkolati jelet kellene felfesteni és a mechanikai forgalomlassító eszközök, így többek közt a villogó prizmák is hatékony megoldást jelenthetnek, akárcsak az újabb közlekedési lámpák felszerelése. Szerinte nem elég a technikai fejlesztés és a különböző okoseszközök alkalmazása, szükség van a szabályok következetes számonkérésére is.

– A gyorshajtás elleni küzdelmet feltétlenül folytatni kell – emelte ki. – Gond, hogy egyesek képtelenek felnőni a járművük teljesítményéhez vagyis megvásárolnak egy átlagosnál erősebb gépkocsit, és azt hiszik, bárhol annyival hajtanak, amennyivel akarnak. Ezért fordul elő, hogy 50-es helyen 120-szal száguldoznak.

Tóth István arról is szólt, hogy a jogszabályváltozások kapcsán az oktatás-nevelésre még több figyelmet célszerű fordítani. Az általános iskolákban kötelező tantárgyként érdemes lenne bevezetni a KRESZ-t, másrészt időről időre jó lenne, ha a sofőrök felelevenítenék a közlekedési ismereteiket. Ez nem lenne kötelező, ám különféle programok segítségével arra ösztönözhetnék a jogosítvánnyal rendelkezőket, hogy legalább ötévente kapcsolódjanak a projektbe.

Neugebauer Béla szakoktató szerint az elméleti oktatásra nagyobb hangsúlyt kellene helyezni, hogy a tanulóvezetők időben és alaposan megismerjék a KRESZ-táblák jelentését.

Nagy János kaposvári taxis kiemelte: az összes forgalmas gyalogátkelőnél célszerű volna modern technikai berendezéseket üzemeltetni. A szakemberek ezen kívül felülvizsgálhatnák az egyirányú utcákban kialakított kerékpárutakat, sok helyen szűkek az utcák, és alig férnek el a gépkocsik és a bringák.



Kétnapos konferenciát rendeztek – Annak érdekében, hogy a KRESZ megújítása a lehető legszélesebb körű társadalmi együttműködésben valósuljon meg, az ÉKM és a Közlekedéstudományi Intézet hétfőn és kedden kétnapos közlekedésszakmai fórumot szervezett – derült ki a szaktárca tájékoztatójából. – Melynek keretében 50 szakmai, érdekképviseleti, tudományos, közigazgatási és civil szervezet bevonásával mérik fel a közúti közlekedésben részt vevő hivatásos vagy civil szereplők elvárásait.