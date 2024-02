Az előkészületekről annak idején elsőként a sonline.hu számolt be, ám akkor még egy kis türelmet kértek az alapítók. Most az is kiderült, hogy a szövetség elnöke Steinmetz Ádám volt jobbikos országgyűlési képviselő. Az elnökség tagja Ormai István Nagyatád és Sütő László Marcali polgármestere, akik már nem indulnak júniusban a városvezetői tisztségért. Ugyancsak elnökségi tag Lengyel Róbert siófoki polgármester, aki még hivatalosan nem nyilatkozott, hogy folytatná-e az eddigi tevékenységét, de úgy tudjuk, hogy egy kis paksi „tapogatózás” után továbbra is kéri Siófokon az ellenzéki pártok támogatását. Mint ismert, Lengyel Róbert 2019-ben azzal a feltétellel indult újra az önkormányzati választáson, ha valamennyi ellenzéki párt őt támogatja, azaz nem indít saját jelöltet vele szemben. Jól láthatóan az alku része lehetett a képviselőjelöltek és külsős bizottsági tagok ellenzéki pártok általi delegálásának lehetősége. Lengyel Róbert – a közlemény szerint - betegsége miatt nem volt ott a sajtótájékoztatón. A vezető testület tagja még Herényi Károly, a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület elnöke, aki a közösségi oldalak szerint Balatonföldváron „vívta küzdelmét” leginkább a helyi városvezetéssel szemben.

A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a szövetség általános célokat tűzött ki maga elé. Ezek közé tartozik, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kell kapnia a vármegye idegenforgalmának, segíteni kell az itt élő emberek boldogulását, megállítanák a vármegye lakosság számának drasztikus csökkenését, valamint növelnék az önkormányzatok mozgásterét, külön fejlesztenék például Dél-Somogyot.

A jelenlegi vármegyei testületben meghatározó többségben lévő Fidesz-KDNP listaállítása és indulása nem kétséges. Emellett a Gyenesei István által 30 éve alapított Somogyért Egyesület már bejelentette indulását. A DK-nak egy képviselője van a mostani vármegyei testületben, a párt információink szerint az idén is önállóan indul, s listavezetőjét keresi. A Momentum és a Jobbik nem nyilatkozott még. Mint ismert az MSZP 2019-ben nem került be a vármegyei közgyűlésbe. Jelenleg tehát a vármegyei közgyűlésnek 15 tagja van, ebből 9 a Fidesz-KDNP, 2-2 a Somogyért Egyesület és a Jobbik, 1-1 pedig a Momentum és a Demokratikus Koalíció képviselője.