„Az óvszer nem tud elszakadni, hacsak nem egy lóval szexelt” – ezt egy 17 éves lánynak mondta az orvos, aki csak hosszas könyörgés után volt hajlandó felírni az esemény utáni tablettát. A 2006-ban alakult Patent Egyesület a közösségi oldalán több történetről beszámolt, mikor fiatalok próbáltak esemény utáni tablettához hozzájutni. – Két hete jelentette be az új lengyel miniszterelnök, hogy enyhítik a szabályozást, és ezt követően az unióban csak hazánkban lesz receptköteles a tabletta – mondta lapunknak Petrás Boglárka, az egyesület munkatársa. Hozzátette: petíciót indítottak, amelyet már csaknem negyvenezren írtak alá. – 2014-ben uniós ajánlás született arról, hogy legyen vény nélkül elérhető a 72, illetve 120 órás sürgősségi fogamzásgátló tabletta, ezt követően a PATENT több más szervezettel nyílt levélben fordult az akkori Emberi Erőforrások Minisztériumához a vénykötelesség eltörléséért – de sajnos sikertelenül. – idézte fel az egyesület munkatársa. – A tablettához nehéz hozzájutni, ugyanis csak a lakhely szerint illetékes nőgyógyász, háziorvos írhatja fel és az időtényező nagyon fontos, sokszor kifutnak ebből.

A somogyi patikákban szinte mindenhol kapható esemény utáni tabletta. – Ez nem savanyú cukor, hanem egy erős hormontartalmú gyógyszer – mondta Gyócsi András kaposvári nőgyógyász az esemény utáni tablettáról. Praxisát heti rendszerességgel keresik fel fiatalok és középkorúak, hogy írja fel nekik a sürgősségi fogamzásgátlót. – Ebből létezik három és öt napos tabletta is – mondta. – Mint minden gyógyszernek ennek is van haszna és kockázata is, de véleményem szerint jobb egy esemény utáni tabletta, mint egy terhességmegszakítás – tette hozzá a nőgyógyász.

Fotó: L. R.

A nők képesek felelősségteljes döntést hozni



– Ezt a tablettát a szexuális együttlét után 72 órán belül kell bevennie a hölgyeknek. Két-három havonta adunk el belőle egy-egy darabot – mutatta Kollárovicsné Filó Ágnes, az egyik kaposvári patika tulajdonosa. A gyógyszerész hozzátette: általában fiatalkorúak keresik a tablettát és nem fordult még elő, hogy valaki vény nélkül szerette volna megkapni. – Ezek a tabletták erős hormontartalmú gyógyszerek, véleményem szerint kell, hogy legyen kontroll háttér mögötte – emelte ki.

– Egy korábbi hazai törvényjavaslat tajszámhoz kötötte volna az évi háromszori tabletta kiváltását és külföldön látjuk, hogy a nők nem kapkodják úgy a gyógyszert, mint a cukorkát, képesek felelősségteljes döntéseket hozni és a gyógyszerész is szakszerű tájékoztatást tud nyújtani – emelte ki Petrás Boglárka. Elmondta azt is: szeretnék a kerettanterv részévé tenni a férfiak és nők egyenlőségét hangsúlyozó szexuális nevelést. – Felvilágosító órákat tartunk az iskolákban és azt látjuk, hogy hatalmas igény van mind a diákok, mind a pedagógusok részéről erre – jegyezte meg.