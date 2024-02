Úszás, vívás és cselgáncs – három sportág és több tucat siker a parasportban. A Szerencsejáték Zrt. különböző sportágakon keresztül mutatja be, hogy az akadályok a sportban is leküzdhetőek, az integrált edzés megvalósításával, közös munkával az ép- és a parasportolók mind egyéniben, mind pedig csapatban is jobban teljesítenek.

A kampány célja az elfogadás üzenetének széleskörű megismertetése. A társaság egy háromrészes videósorozatban mutatja be, hogy a különböző sportágakban hogyan valósul meg az integráció a sportolók felkészülésében. Az úszókkal készült epizódban Illés Fanni (paralimpiai-, világ- és Európa-bajnok úszó) és edzője, Szabó Álmos osztják meg gondolataikat és tapasztalataikat az integrált edzés előnyeiről és arról, hogyan segíti őket a felkészülés során, amikor épek és fogyatékossággal élők együtt úsznak a medencében. A sorozat második részében paralimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok tőr- és párbajtőrvívó, valamint kardvívó sportolók mutatják be, hogy milyen az asszó a kerekesszékből, a harmadik videóból pedig kiderül, hogyan válik teljesértékű edzőpartnerré a tatamin a látássérült cselgáncsozó, Burányi Flóra (EB bronzérmes paralimpikon) és milyen értékeket tartogat az épek számára, ha tehetségüket fogyatékossággal élő edzőpartnerrel közösen csiszolgathatják.

A Szerencsejáték Zrt. 2023. augusztus 28-án, kereken egy évvel a párizsi paralimpia előtt jelentette be, hogy magasabb szintre emeli együttműködését a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, melynek részeként a nemzeti lottótársaság támogatja Paralimpiai Bizottság sportolóinak párizsi felkészülését. Az együttműködésnek köszönhetően a Bizottság sportolói már átvehették új sporteszközeiket is. A nemzeti lottótársaság azt is bejelentette, hogy 2024-ben először biztosít lehetőséget játékosainak arra, hogy az olimpián túl már a paralimpiai versenyszámokra is fogadhassanak a Tippmixen vagy éppen a tippmixpro.hu-n.