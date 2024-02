Vighné Bogdán Veronika kisgyermekével együtt vásárol be délelőttönként. Azt mondta: azzal tudtak spórolni, hogy műszaki cikkekre nem költenek. A férje ügyes szerelő, otthon mindent megjavít. Az étellel, főként a hússal és a fűszerekkel nem akarnak takarékoskodni.

A vidéki kisboltokban is megfigyelhető, hogy már decemberben sem költöttek sokat a vevők az ünnepekre, és a január hagyományosan nem a legeredményesebb hónap a kereskedelemben. A visszafogott vásárlás már tavaly ősz óta tart.

Ésszerűen vásárolnak

– A vevők reagálása egyszerű és érthető, a legtöbben észszerűen vásárolnak a reáljövedelem-csökkenés miatt – ezt tapasztalta Gulyás Árpád, a Csurgó Coop Zrt. vezérigazgatója. – Természetes reakció, hogy mindenből kevesebbet veszünk, abból is, aminek korábban nem néztük az árát és a mennyiségét. Nem csak az élelmiszerrel van így, mert Csurgón az iparcikküzletünkben is azt látjuk, hogy mindenből kevesebb fogy. A mennyiségi vásárlás csökkenése mellett a boltjaink bevétele nem változott, ez az árnövekedésnek volt köszönhető.

Általános tapasztalat, hogy kevesebb tejet, sajtot és tojást vesznek az emberek, s aki teheti, halogatja a műszaki cikkek – telefon, számítógép – vásárlását. Nem meglepő, hogy kevesen vásárolnak szőnyeget és bútort, az viszont annál inkább, hogy a hobbiállatokra és a tartásukkal kapcsolatos termékekre 23 százalékkal többet költöttünk. A legfrissebb felmérésekből az is kiderült, hogy 18,3 százalékkal nőtt a cukor, a lekvár, és csokoládé fogyasztása az elmúlt esztendőben, és 20 százalékkal emelkedett a postai szolgáltatások igénybevétele, és 18 százalékkal többet fizettünk újságokra és folyóiratokra.



Illyés András (Kaposvár):

Régebben másokhoz hasonlóan nem néztem az árakat, most azonban úgy járok el, mint a legtöbben: nemcsak az árcédulákat figyelem, de azt is, hogy mi, hol olcsóbb. A télikabátomat is most januárban cseréltem le egy újra, amikor leértékelve tudtam megvenni.



Balogh Tamás (Kaposvár):

Nem költök kevesebbet, legalábbis tudatosan nem figyeltem meg magamon. Talán azt vettem észre, hogy amikor tavaly meredeken drágultak a tejtermékek, akkor kevesebbet vettem belőlük, más spórolást azonban nem iktattam be a vásárlási szokásaimba.



Herczog Anikó (Kaposvár):

Érezhetően kevesebbet költenek az emberek, főként hónap vége felé érzik a kereskedők, ezt a munkámból tudom. Én saját háztartáson belül ügyelek a megvásárolt élelmiszerek mennyiségére. Van amiből határozottan kevesebbet veszek, ilyen a csoki. Utazáson viszont nem tudok spórolni.