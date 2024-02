Kövesdiné Panyi Antónia elnök, a szervezeten belül működő Honi Hagyományőrzők vezetője a színjátszó csoport próbáján mondta el, miként sikerült a mottót tartalommal feltölteniük. Egyesületük a Kaposváron megrendezendő vármegyei Ki mit tud?-ra készül a napokban.

– Számunkra a szülőföldhöz való kötődést múltunk és hagyományainak megismerését és továbbadását is jelenti. Sebő Ferenc Kossuth-díjas előadóművész, népzenekutató szavaival élve, a hagyományok azonban csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket. Erre törekedtünk a múltban is, kiemelkedő szerepet vállalva a szépkorúak alkotta Honi Hagyományőrzőkkel. Létszámunk főleg a tagjaink kora és a koronavírus-járvány miatt időközben megkopott. Tóth Józsi bácsi például közel a 90. életévéhez is mindig örömmel jött közénk, sajnos két éve ő is elment. A csapat hozzáállása és lelkesedése azonban a régi, a sikereinknek az összeszokottság és a remek közösségi szellem a titka – emelte ki Kövesdiné Panyi Antónia. Nem csupán otthon elevenítették fel a régi népszokásokat, de a többi között a vármegyei nyugdíjasszövetség kulturális bemutatóin is rendszeresen színre vittek népi játékokat, legutóbb például a Leánykérőt adták elő.

A legemlékezetesebb fellépésük 2020-ban, a Pajtaszínház keretében a Nemzeti Színházban volt, ahol Kövesdi Tiborné gyűjtése alapján az aratást mutatták be nagy sikerrel.

Kötődnek a szülőföldhöz

A szülőföldhöz való kötődést azonban nem csak az egykori népszokások felelevenítése jelentette Mesztegnyőn. Folyamatosan bővülő helytörténeti és néprajzi gyűjteményt is létrehoztak. Rendezvényeket szerveztek, honismereti és kézműves szakköröket hívtak életre, valamint nyári táborok is működnek a faluban. Rendszeresen tartanak továbbképzést, tanfolyamot, ismeretterjesztő előadást, vetélkedőt és könyvbemutatót a településen élők számára. Alkotótáborokat rendeztek közművelődés, néptánc, fafaragás, hagyományőrzés, népművészet tevékenységi körben. 1986 óta, a Covid időszakát leszámítva, minden évben megszervezték a Kárpát-medencei ifjúsági találkozót is, amelyre hat ország magyarlakta területeiről fogadtak fiatalokat, pályázati lehetőségeiktől függően 80-100 vendéget.