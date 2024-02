A Kaposvári Nagypiacra Kalmár Lajosné szennai őstermelő idén első alkalommal hozott medvehagymát. – A Zselicben szedtem a medvehagymát – mondta. – Területenként nagyon változó, hol lehet már találni, a naposabb részeken láttam nagyobbakat. A legtöbben ilyenkor szeretik a növényt, mert levelei zsengék még.

Fodor István zselickisfaludi gyógynövénygyűjtő évek óta szedi a medvehagymát a Zselicben. – Az állami erdőben saját felhasználásra szabadon lehet gyűjteni legfeljebb két kilót naponta – mondta. – Ha valaki magánerdőben akar medvehagymát szedni, ahhoz engedélyt kell kérnie – tette hozzá Fodor István, aki főzeléket, levest is készített már a növényből, de a reggeli rántottát is ezzel ízesíti. – A medvehagyma vérnyomás- és vérzsírcsökkentő hatása ismert, C-vitamin-tartalmának köszönhetően pedig javítja a szervezet ellenálló képességét – emelte ki Fodor István.

Több somogyi étteremben, cukrászdában már évek óta használják különböző ételek ízesítéséhez a tavaszi növényt. – Levesbe, töltelékbe, köretbe is teszünk, a medvehagymával ízesített ételeinket évről évre már nagyon várják a vendégeink – mondta el Gergely Ica, a Kapos Hotel marketingvezetője. Hozzátette: az alapanyagot egy gyűjtőtől szerzik be, és péntektől egy szezonális étlapon tucatnyi finomságot kínálnak belőle.

Fogyasszuk, mert egészséges!

A népi megfigyelések szerint a medvehagymát borogatásként, beáztatva lemosásként is érdemes felhasználni, jótékony hatása ugyanis köztudott egyes gombás fertőzések kezelésében. Véralvadásgátló szerekkel együtt fogyasztása viszont nem javasolt, mert a vérzés kockázatát fokozza. Kedvezően hat a gyomorra, a bélrendszerre, krónikus hasmenés és szorulás ellen is jó hatású, a szédülést, fejfájást enyhíti. Tisztítja a vesét és a húgyhólyagot, elősegíti a vizelet ürítését. Gyűjtéskor azonban fontos az óvatosság, mivel a medvehagyma könnyen összetéveszthető a májusi gyöngy­virág leveleivel, utóbbi mérgező.