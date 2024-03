Kinek jobban megy, kinek rosszabbul, és mindig azt gondoljuk, hogy a módszer valójában titok. Hétfőn egy igazi tévés cápa, az ásványvízkirály Balogh Levente járt a Balatonnál, s nem bírtuk ki, hogy ne kérdezzük meg tőle, hogyan legyünk milliomosok.

Általában túlértékeljük a szerencse és a kemény munka jelentőségét

Mi – és mindenki más is, aki még előtte áll a mesés vagyon megszerzésének – általában túlértékeljük a szerencse és a kemény munka jelentőségét a meggazdagodásban. Az általam már többször emlegetett társadalomtudós, Pierre Bourdieu e tárgykörben is határozott nézeteket vallott. Kutatásai szerint az emberek többsége a három tőkeforma valamelyikével, vagy többségével rendelkezik. Pénztőkével, társadalmi- vagy kulturális tőkével kisebb nagyobb mértékben el vagyunk látva, így ebből kell gazdálkodnunk. A szociológus szerint a titok ezek konvertálhatóságában rejlik. Vagyis a sok eszünket és rengeteg ismerősünket ügyesen felhasználva vagyont halmozhatunk fel. Természetesen a többi irányban is működhet az átjárhatóság, sok pénzzel vehetünk tudást és ne legyünk álszentek, barátokat is.

Egyszerűen hangzik, aztán a megvalósítás során gyakran szembesülünk vele, hogy mégsem olyan egyszerű mindez. Mert hiába érezzük magunkat nagyon okosnak, vagy hiába mi vagyunk a közösségünk motorja, a pénz valahogy mégsem akar ömleni a számlánkra. Ilyenkor persze a legkönnyebb hibást találnunk, s az legtöbbször természetesen nem mi magunk vagyunk. S miután eddig eljutottunk, akkor hogyan tovább? Még mindig ott van nekünk a szerencse és a remény, hogy egyszer majd „véletlenül” tényleg meggazdagszunk.