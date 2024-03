A munkavállalók életében jelentős változást jelent a gyermekvállalás, ugyanis a szülői szerep hosszú távon is meghatározza a hétköznapokat, ez alól pedig a munkavégzés sem kivétel. A kisgyermek megszületése és nevelése egy olyan időszak, amikor gyökeresen átalakul a szülők élete és így a fókusz is kiszélesedik a munka mellett a családi élet felé. A munkavégzésben gyakran kompromisszumokat kell hozniuk, ha pedig ezekben partnerént vesz részt a munkáltató, akkor mindkét fél számára előnyös helyzet állhat elő: a dolgozó könnyebben megteremtheti az egyensúlyt a munkahelyi és magánéletében, a vállalat pedig könnyebben megtarthatja az értékes munkaerőt, nem beszélve a reputációs előnyökről.

Magyarországon közel minden második anyuka nem arra a munkahelyre tér vissza dolgozni, ahonnan szülési szabadságára távozott – derült ki a Profession.hu témában végzett reprezentatív kutatásából. Ezzel a cégek egy tapasztalt és hosszútávon is motivált munkavállalót veszíthetnek el. A szülési szabadság előtti és utáni folyamatok átgondolásával, tudatos tervezéssel és a családbarát intézkedésekkel viszont a munkáltatók és a munkavállalók is egyaránt nyernek.

A Profession.hu idén is folytatja Az emberi oldal kezdeményezését, amellyel a gyermekvállalás előtt álló és kisgyermekes munkavállalók, illetve a vállalatok ehhez a témához kapcsolódó dilemmáit járta körül. A portál és a civil szervezet célja az idei év során, hogy minél pontosabban feltárja a gyermekvállaláshoz kapcsolódó munkahelyi kihívásokat, segítséget nyújtson a jogi útvesztőkben való eligazodáshoz és – ha szükséges – az álláskereséshez. Ehhez szakértőktől származó információkkal tanácsokat nyújt mind a cégeknek, mind a munkavállalóknak annak érdekében, hogy a lehető legkönnyebb legyen mindkét fél számára egy ilyen helyzet.

Segítség a tudatos tervezésben

– A szektor meghatározó szereplőjeként kötelességünknek érezzük, hogy segítsünk a munkaerőpiacon hátrányt szenvedőknek. Az emberi oldal kezdeményezéssel időről időre újabb ilyen csoportoknak nyújtunk segítséget szakértők, illetve a területen sok éves tapasztalattal rendelkező civil szervezet szakmai támogatásával” mesélte a kampány hátterét Varga Balázs, a Profession.hu marketing igazgatója. “A gyermekvállalást követően sokszor kihívást jelent a szülőnek a visszatérés, a munkaadók esetében pedig gyakori, hogy nem rendelkeznek megfelelő forgatókönyvvel ezekre az esetekre. Hiszünk benne, hogy kellő megértéssel és tudatos tervezéssel könnyebbé tehető a gyermeket vállaló dolgozók számára a kilépés és visszatérés, illetve a munkáltatók is hatékonyabban kezelhetik a változást, nagyobb eséllyel megtartva a jó, bevált munkaerőt. – tette hozzá, a Profession.hu marketing igazgatója.

Az álláskeresési portál egy külön weboldalon gyűjtötte össze a kutatás eredményei mellett a jogi tudnivalókat, a szakértői javaslatokat, hogy a kisgyermekes szülők, a gyermekvállalást tervező munkavállalók és a munkáltatók egy helyen, célzottan kapjanak hasznos és hiteles információkat, segítséget a téma munkavállalással, munkaszervezéssel kapcsolatos és lelki folyamatokat érintő kérdéseit illetően.

"Nem hagyható figyelmen kívül a kérdés társadalmi vonatkozása és az emberiesség elve sem. Munkáltatóként nem csupán azért fontos pozitívan viszonyulnunk a várandós vagy kisgyermekes munkavállalókhoz, mert ez hasznos a vállalat számára, hanem azért is, mert a támogatás, az empátia és a gyermekek védelme olyan univerzális értékeink, amelyek munkaadóként is érvényesek” – hívja fel a figyelmet Mészáros Antónia az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója. "Az UNICEF Magyarország munkájának fókuszában a gyermekek jogai és jólléte állnak. Stabil hátteret egy egészséges, biztonságos, boldog gyerekkorhoz pedig csak az a szülő tud nyújtani, aki a szűkebb és tágabb környezet megfelelő támogatásának köszönhetően képes összehangolni a családi és munkahelyi feladatait, szülői és szakmai ambícióit.”

Annak érdekében, hogy a kisgyermekes munkavállalók könnyebben találjanak számukra megfelelő munkát, a vállalatok pedig hatékonyabban toborozhassanak értékes munkaerőt, a portálon megjelent egy új címke, amellyel a hirdető munkaadók jelölhetik, ha valamilyen szempontból – például rugalmas munkaidő, távmunkavégzés biztosítottsága miatt – a kisgyermekeseknek kimondottan ajánlott állásokat tesznek közzé.