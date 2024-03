Az idén először két aranygyűrűt adományozott a társaság. Barkóczi István, a Sefag Zrt. korábbi vezérigazgatója szintén átvehette a rangos elismerést. – Életem végéig sefagos leszek, 1978-ban itt kezdtem el dolgozni, végigjártam a ranglétrát. Egész életem során kötődtem az erdőhöz, most vadásztársasági elnökként is rendszeresen kijárok az erdőre – mondta Barkóczi István.

Hozzátette: az Erdők napján fontos megjegyezni, hogy a somogyi erdészek sokat tettek azért, hogy a vármegye megőrizze erdősültségben országosan is az első helyét. – Az erdészektől sokan féltik az erdőt, de higgyék el, jó kezekben vannak az erdeink – húzta alá a Sefag Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója.



Állami kitüntetéseket kaptak

A Sefag Zrt. az ünnepségen elismerő okleveleket adományozott munkatársai részére. Lasán Tibor, a Nagybajomi Erdészet kerületvezető erdésze nem tudta átvenni személyesen a díjat, csütörtökön Nagy István agrárminisztertől miniszteri oklevelet kapott Budapesten példamutató munkájáért. Tamás Jánosné, a Lábodi Vadászerdészet főkönyvelője szintén miniszteri elismerő oklevelet vett át a fővárosban csütörtökön, így ő sem lehetett jelen a kaposvári ünnepségen.

Elismerő oklevelében részesült: