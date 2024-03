Március 5. és 7. között rendezték meg Budapesten, a Hungexpon Kelet-Közép Európa legjelentősebb nemzetközi élelmiszeripari és HoReCa szakkiállítását, a Sirhát. A harmincezer négyzetméternyi kiállítási területen körülbelül húszezer szakmai látogató tizenhat ország több mint háromszáz kiállítójával találkozott. A szakkiállítás hét témát ölel fel: a pékség és sütőipar, a cukrászat, az élelmiszeripar, a szállodaipar, az étterem és vendéglátás, a kávé és italok, valamint a csomagolástechnika és konyhatechnológia.

A kaposvári Magyar Botond, Trattoria la Prima séfje és Hirsch Sándor, az étterem üzletvezetője is meghívást kapott. Egy tizenhat komponensből álló kóstoltató menüsort kellett elkészíteniük.

– Négy fajta étel volt egy tányéron, amelyekkel Dalnoki Bence, a Bocuse d'Or szakácsverseny világdöntőjében harmadik helyezett lett – emelte ki a kaposvári séf, aki a három nap alatt kilencszáz adagot adott ki az ételekből. – Óriási élmény volt a főzés és sok neves séffel ismerkedhettem meg, mint például Bíró Lajossal, vagy Giannival, mondtam nekik, hogy Kaposvárról jöttünk és azon dolgozunk, hogy a helyi gasztronómia még magasabb szintű legyen – mesélte Magyar Botond. – A megadott menüt ugyanabban a minőségben, kinézetben, ízvilágban kellett kiadni, nem volt könnyű a sok összetevőből álló sort elkészíteni – tette hozzá.

Magyar Botond elmondta: előételként meggyragus kalácsot kínáltak reszelt, hideg libamájjal, a norvég lazac mellé francia vajmártás, karfiolpüré, zöldfűszeres olaj és karfiolmorzsa, mini csíramix járt. A szuvidált borjúmixhez édesburgonya köretet kínáltak borsmártással, desszertnek pedig sós-karamellás tejberizst tálaltak.

– Az első nap nagyon elfáradtam, mert annyira koncentráltam, hogy minden étel jól sikerüljön, de akkora élmény volt ilyen gasztronómiai szakemberekkel együtt dolgozni, hogy estére félreraktam a fáradság érzést – mondta el Magyar Botond, aki már gyerekkora óta érdeklődött a szakács szakma iránt. – Sokat álltam nagymamám mellett a nyárikonyhában, aki mai napig, nyolcvan évesen is nagyon jól főz és az édesanyámtól is sok fogást ellestem – mondta el a kaposvári séf.

