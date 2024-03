Kétségbeesett anya, apa, riadt tekintetű gyerekek, üres asztal. Kéregetők, csőlakók, fáradt betlehem – Jambrich Liza beszédes kerámiáinak képei jelennek meg előttem. Elsőként azon alkotásai, melyek a lét peremére szorult személyeket emelik magasba. A kaposvárivá, majd újra szentlászlóivá lett alkotó életművében leginkább e hányatott sorsú személyek kínálták a témát. Nemcsak a kézműves érzékenységével magyarázható a témaválasztás, hanem saját sorsának, e nélkülözés és mellőzöttség övezte nyomasztó, olykor infer­nói világnak megélésével is.

Bontakozó tehetségének sok éven át lehettem tanúja, s örültem, ha egy-egy kiállításán mosolygó madonnákat, manókat, boltívbe zárt joviális asszonyokat, fess házaspárokat láthattam, vagy égbe nyújtózó, gyors lombú életfákat, ágaik közt énekesmadárral, gyümölccsel. Matt fényű, színezett munkái sokak előtt ismerősek voltak, a gyűjtők szerint is Kovács Margit méltó utódja lehetett volna…

Neki más utat szánt a Teremtő. Akadályokkal tarkított, maga taposta ösvényt, ahol álom és valóság habarodik egymásba, ahol szép és szörnyeteg, szent és profán viaskodik. Liza talentumához nem fért kétség, a művészi formanyelvvel is remekül bánt. Nem véletlenül jegyezte meg hosszú évekkel ezelőtti faggatózásomra: olyan ez a munka, mint a kenyér és a víz, mint narkósnak a fű… Műhelyébe bepillantván, égetésre váró figurák sorakoztak; Noé bárkája, öreg alkimista, koldus, utcazenészek csoportja, odébb a pokol bejárata, bebocsátásra váró alakokkal. Fölöttük az ördög kényelmesen elnyúlva vigyorog kajánul, másutt meg nyelvét öltögeti.

Nehezen szabadultam e látványtól, pedig igencsak életszagú. Akkoriban és utána is létbizonytalanságban élt, mint művésztársai közül többen. Nem jutott kellő pénz alapanyagra, mázra. Úgy fogalmazott: kőbaltával készít kerámiát. Hiába tanult mesterektől s volt érzéke a kerámiához, nem mintázhatta kedvére kedvenc figuráit. Gyorsan fogyott az agyag. Dráma, kétségbeesés, magány hármasában peregtek napjai, s – Kovács Tibor fotóskollégámmal közös kiállításmegnyitóra készülvén –, megkérdeztem tőle: nem jelentene-e nagyobb boldogságot, ha a fényesebb oldaláról szemlélné az életet. Azt mondta, ehhez a világnak kellene megváltoznia, de lehet, hogy öregkorában készít majd egy csodaszép mennyországot.

Később is láttam kiállításait templomban, bevásárlóközpontban – munkáiról nem tűntek el a nyomasztó vonások –, majd a Csiky színpadán, amikor ragyogó arccal vette át a Kaposvár Város Szolgálatáért kitüntetést. Azt is tudtam, a Kaposvári Polgári Casino elnöke évről évre tőle vásárolja a Casino-díjasok ajándékát. Aztán hirtelen túl nagy csönd lett körülötte. Visszaköltözött Szentlászlóra, ahol ötéves korától élt, s már akkor sarat dagasztott, figurákat gyúrt tésztából a konyhaasztalon.

A közelmúltban lementem a pincébe egy palack borért. A földön, szétrobbanva találtam Liza parasztmadonnáját. Hamarosan utolért a hír: ismerősei elindultak Szentlászlóra, Liza temetésére, ám karamboloztak. A kocsi utasai súlyosan megsérültek, így nélkülük zajlott a szertartás. Liza bekopogtatott csodaszép mennyországába, melyet soha nem mintázott meg.