Ezreket spórolnak

A vasúttársaság is több kedvezményt vezetett be márciustól. Az ingyenes utazás a diákokat és a nyugdíjasokat is érinti, de a fogyatékkal élőknek, a tartós betegeknek, valamint kísérőiknek sem kell fizetniük. A kétszázezer nagycsaládos eddig 90 százalékos kedvezménnyel utazhatott, mostantól ők is ingyen szállhatnak fel a vonatra és a Volán-buszokra is akkor, ha legalább az egyik szülő és a gyermekek közül legalább három együtt utazik.

A csökölyi Szeszán Szilvia szerint jó dolog, hogy folyamatosan bővül a kedvezményes utazási lehetőségek köre. – Szerencsére én is csak 1300 forintért utazom a vármegyebérletnek köszönhetően – mondta. – A bérlet 9450 forintba kerül, de a munkahelyem ebből több mint 8000 forintot megtérít – tette hozzá.

A kaposvári Horváth Aranka is úgy véli, az ingyenes utazási lehetőségek sok ezer, esetenként több tízezer forint megtakarítást jelentenek a családoknak.