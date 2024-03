Az öltöző levegőjét hajlakk és parfüm illata töltötte meg, hiszen a versenyzők profi sminket és frizurát kaptak. Vonásaik mesteri hangsúlyozásában Lőczi Leila kaposvári kozmetikus segítette a lányokat, aki szakértő szemmel javasolta a nekik legelőnyösebb színeket és formákat.

– Próbáltam a természetes irány felé elmenni, hiszen a lányok bőre szép, így nem kell túlextrázni a sminket – mondta Lőczi Lei­la. – A fotózás miatt némileg más árnyalatokat kellett választani, mint egy hétköznapi, utcai smink esetében. Erősebben kellett sminkelni a szemet és a szemöldököt. Ezeket jobban kell hangsúlyozni ahhoz, hogy kiemeljék az arc természetes formáját – tette hozzá a kaposvári kozmetikus, aki szerint a természetes, föld színek a trendik manapság a női sminkben, ezt az esküvőre készülő menyasszonyok is rendszeresen kérik.

A lányok természetesen leomló hajzuhatagáról Karsai Andrea kaposvári fodrász gondoskodott, aki sokat látott szakemberként is nagy izgalommal készült a Tündérszépek-fotózásra.

– Igyekeztem kiemelni a lányok szépségét a frizurával, de amellett, hogy ennek érdekében mindent elkövettem, sokat számít az önbizalom is, ami egy fotózáson mindig öltöztet – mondta Andrea. A legtöbben laza loknikat kértek, ezek elkészítésének titkát is elárulta a szakember. – Legjobb, ha a fotózás előtti napon mossák meg a hajukat, így megőrzi a formáját a frizura a göndörítés után is – mondta Karsai Andrea. Azt javasolta a Tündérszépek jelentkezőinek, hogy ne frissen mosott hajjal érkezzenek a fotózásra, de ne is többnapos hajjal, mert beszárítva az már ápolatlannak fog tűnni.



Még mindig nem késő jelentkezni A divatfotókon természetesen mindenki a legszebb arcát szeretné mutatni, hogy az övé legyen a dicsőség: hogy ország-világ megismerje, és persze elnyerhesse a 2024-es Tündérszépek címet, valamint az értékes nyereményeket. Még mindig nincs késő jelentkezni az ország egyik legnépszerűbb szépségver­senyére, hiszen a Tündérszépek jelentkezési időszaka április 21-ig tart. Bővebb információkat ezzel kapcsolatban a www.sonline.hu oldalunkon találhatnak az érdeklődők.