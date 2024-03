Balatoni látványtelepítéssel ünnepelte március 20-án a Halak Napját a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ). E nap elsődleges célja a halak népszerűsítése, mert a szövetség megítélése szerint még ma sem mindig kapják meg a társadalomtól azt a figyelmet, amelyet jelentőségüknél fogva megérdemelnének. Dérer István, a MOHOSZ alelnöke, az Országos Horgászszervezeti Központ (OHSZK) főigazgatója kiemelte: a Halak Napja nemcsak a halak csillagjegy végéhez, hanem a tavasz kezdetéhez is kapcsolódik.

Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke arról beszélt, hogy a balatoni szezon meghosszabbításában a pecásoknak fontos szerep juthat, ezért is kell a horgászturizmust fejleszteni. – Gazdasági szempontból nagy lehetőség van a horgászatban, a pecásoknak köszönhetően kitolódhat a balatoni szezon – hangsúlyozta. – Tavasztól ősz végéig sok horgász jön a magyar tengerhez, hogy hódoljon a szenvedélyének. Általában több napra érkeznek, magukkal hozzák a családjukat, szállást foglalnak, fogyasztanak a vendéglátóhelyeken. Úgy gondolom, az elmúlt években hatalmasat fejlődött a Balaton ebből a szempontból is – fogalmazott Szűcs Lajos.

A magyar tenger horgászatának fejlődéséről beszélt Nagy Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati ágazatvezetője is, aki kiemelte: az elmúlt tíz évben megduplázta a jegyértékesítésből származó bevételét a szervezet: 512 millió forintról 1,2 milliárd forintra nőtt. – Ebben a bojlis horgászoknak is nagy szerep jut, hiszen a rekordfogásoknak köszönhetően meg tudták mutatni, mekkora halak élnek a Balatonban – mondta az ágazatvezető. – Ezáltal nemcsak a bojlis pecások körében lett népszerű a tó, hanem a többi módszert művelők között is.

Elkészült a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia

Dérer István bejelentette: a magyar kormánnyal együttműködve elkészült a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia 2030 2.0. – Ha a kormány elfogadja a programunkat, akkor elindulhat a tényleges fejlesztés – mondta. – Az idei év a tervezésről szólhat, 2025-ben várhatóan már az első építési beruházásokra is sor kerülhet. Úgy gondolom, közel az a pillanat, amikor hosszú évek után a horgászok támogatásával megvalósított rendszerszintű változtatásokat is elismerve a kormány zöld utat ad a legnagyobb magyarországi civil szervezet infrastrukturális fejlesztéseihez. Ezáltal a bárki által elérhető, minőségi vízparti szolgáltatások átgondolt, hálózatos fejlesztéséhez – nyilatkozta az OHSZK főigazgatója.

Március 20-án nemcsak a halakat, hanem 2022 óta a halőröket is ünnepeljük. A rendezvény keretében átadták az Év halőre címet, amelyet idén Kiss István, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt munkatársa kapta. A szerdai látványtelepítés alkalmával négy tonna háromnyaras, tehát fogható pontyot engedtek a Balatonba Tihanynál.

Kövér Dávid