Kedvcsináló és példamutató előadásokkal vette kezdetét a programsorozat, melyen első, másod és harmadéves tanítószakos hallgatók vettek részt. A szervezők két egykori olyan egyetemistát hívtak meg, akik az elmúlt években az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) első helyezést értek el. Egyikük volt Orbán-Rákos Dóra, aki jelenleg a MATE Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központjának felnőttképzési koordinátora.

Az OTDK egy nagyon jó szakmai kaland volt, ahol meg lehet tapasztalni kicsiben a kutatói világot

– emelte ki Orbán-Rákos Dóra. – Itt kiderül, hogy az adott terület mennyire tetszik valakinek és akar-e vele foglalkozni. Illetve ösztönzi az ember, hogy ezt a pályát válassza. Nagyon jó szívvel emlékszek vissza erre az időszakra. Amit ott szereztem tapasztalatokat, ma is tudom még hasznosítani. Akikkel akkor szekció-pályatársak voltunk, velük most is tartom a kapcsolatot – tette hozzá a felnőttképzési koordinátor.