Rajhona Henrietta a Vöröskereszt somogyi szervezetének önkénteseként elsősegélynyújtó szakkört vezet az iskolájában, ahol országos versenyre készül a társaival. A kihívásra önként jelentkezett.

– Adrenalinfüggő vagyok, a katasztrófahelyzetekben sem fagyok le, sőt, akkor érzem elememben magam, ha baj van és segíteni kell – mondta. –Orvosi egyetemre készülök, és minden érdekel, ami életmentéssel kapcsolatos. A szervezet közösségi oldalán találtam a felhívást, hogy önkénteseket keresnek a BM OKF HUNOR felkészítő gyakorlatára. Ők azok, akik a törökországi földrengésnél is segítettek, s a nemzetközi minősítésük megújítására készültek most. Nagy örömömre engem is beválogattak a csapatba.

A diáklány három napon keresztül vett részt az akciókban. Órákat töltött betoncsövekben, járatokban, sárban, törmelékkel, bogarakkal, sokszor teljesen sötétben, éjjel is.

Fotó: MW

– Az első napot egy betoncsőben töltöttem, egyedül, több órán át. Második nap egy 15 méteres beszakadt alagútrendszerből mentettek ki, ahol köteleken kellett másznom, majd egy vasúti tömegbalesetet kellett imitálnunk öt társammal együtt. Szűk helyeken kellett kúsznunk-másznunk, szögek és szilánkok között. A szervezők és a beavatkozók egyaránt ügyeltek a biztonságunkra. Volt olyan helyzet, amelyből gerinchordágyon mentettek ki. Sisak, fejlámpa, telefon lehetett nálunk, de ha kutyás mentés volt, akkor az sem, mert a kutyát megzavarhatja a fény – részletezte Henrietta, aki egy cseppet sem riadt vissza a kihívástól. – Olyan élményeket szereztem, mint még soha, és rengeteg mindent át tudtam gondolni a saját határaimról, az életemről. Sok mindent megtudtam, ezek felére sem hittem, hogy képes lennék, és mégis hihetetlenül jó volt!



Döntőbe jutott A diáklány nemrég a TUDOK 2024 Humán- és Társadalomtudományi Tematikus Konferenciáján is részt vett Mórahalmon, ahol – nagyon erős mezőnyben – előadásával bekerült a Kárpát-medencei döntőbe. – Saját kutatással érkeztem, amelyben a gyermekkori bántalmazás következményeit és megelőzését vizsgáltam rengeteg szakirodalommal, és egy kicsit megfűszereztem saját iskolai kérdőívadatok feldolgozásával.