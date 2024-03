Versmondó fesztivál és portfólió az alapítványnál



A hétvégén versmondó fesztivált rendeztek Kaposváron, ahová az ország hét közösségi házából hívtak jelentkezőket.

– Még Szentesről is érkeztek versmondók – mondta Sárközi Angéla, aki arról is beszélt lapunknak, hogy a diákok sikeréért több szakképzett pedagógus, mentor, családsegítő dolgozik országszerte és Kaposváron is. A program nem egyszeri segítséget nyújt a rászorulóknak, hanem lehetővé teszi, hogy a fiatalok képesek legyenek megteremteni saját sikereik feltételeit. A 10. évfolyam elérésekor portfólióvédést kell a gyerekeknek bemutatniuk, amelyben elért sikereiket és céljaikat vázolják fel. – Több sikeres életutat láthatunk már a kaposvári csoportban, nagyon büszkék vagyunk azokra a mentoráltjainkra, akik akár magyarországi, de külföldi egyetemekre is felvételt nyertek, de ha egy olyan szakmát szereznek, amivel sikeresek lesznek a munkaerőpiacon, az is nagy eredmény. A siker mellett számos kudarccal is szembe kellett néznünk, szerencsére folyamatos segítséget kapunk az alapítványtól szakmai képzésekkel, előadásokkal az adott problémát érintő témakörökben.