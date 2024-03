Több mint félmilliárd forintból építettek két kutat Hedrehely határában. A hétvégén átadott beruházással sok éves probléma oldódott meg a falvakban. Gelencsér János Hencse polgármestere lapunknak elmondta, a régi vízellátó rendszer az 1980-as években épület, az elmúlt évtizedekben pedig elavult és nem volt alkalmas arra, hogy megfelelő minőségű vizet adjon a három településen élőknek.

Volt olyan időszak, amikor lajtoskocsival hordták a vizet.

– emlékezet vissza a polgármester. – Ezzel a beruházással most jelentősen javult az életminőség nálunk, Hedrehelyen és Visnyén is. Több visszajelzést is kaptam a lakóktól. Kivétel nélkül mindenki azt mondta, végre iható, jó minőségű víz folyik a csapokból – tette hozzá Gelencsér János.

Az ivóvízminőség-javító beruházás teljes költsége majdnem 580 millió forint. Ebből 512 milliót a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program pályázatán nyertek a települések, a fennmaradó összeget a központi költségvetésből finanszírozták. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleménye szerint, a régi kutak a vízmű területén kívül, attól mintegy 300 méterre helyezkedtek el és nem megfelelően üzemeltek. Nehezen lehetett megközelíteni, ami a karbantartást is nehezítette, ezért volt szükség arra, hogy kettő új kutat létesítsenek. Ezeket a vízmű területére építették. Hozzátették, a beruházás részeként a 30 méter magas, 100 köbméter térfogatú acél víztornyot is felújították.