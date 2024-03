Az egyedi rendezvényplatformhoz telefonos applikáció is tartozik mind IOS, mind Android, mind pedig Huawei operációs rendszerre, ez a résztvevők számára lehetővé teszi, hogy igazolásként letölthessék saját maguk számára a rendezvény látogatásának személyes naplóját. Az iWASTHR-t a tavalyi, 4. Irány a PTE! Kultúrfeszt eseményen tesztelték élesben, az ottani tapasztalatok sokrétű felhasználási lehetőséggel kecsegtetnek. A rendezvényplatform a Magyar Marketing Szövetség döntése alapján technológiai megoldások kategóriában országos szinten az egyik legjobbnak bizonyult, amiért a közelmúltban Marketing Gyémánt Díjat kapott.

Az Irány a PTE! Kultúrfeszt – amelyen mindenki átélheti egy napra, milyen érzés egyetemistának lenni – a pécsi egyetem kiemelt és leglátogatottabb rendezvényei közé tartozik, a somogyi középiskolások ugyanúgy információkat kaphatnak a felvételivel kapcsolatban, mint a mesterképzésen, továbbképzésen tanulni vágyók. Tavaly mintegy 70 programot kínált a több mint 2200 előregisztráló és a közel 4000 fő személyes résztvevő számára. Az érdeklődők regisztrációja, koordinációja és informálása érdekében 2023 nyarán felkérés érkezett a szervezők, a PTE Rektori Kabinet Kapcsolati Igazgatósága felől a PTE MIK felé a rendezvényplatform létrehozására, melyet a PTE KIG jelentős részben finanszírozott is. „Karunkon működik egy informatikai programozó műhely, ahol szenior hallgatók és oktatók vonnak be alsóbb éves – esetenként elsőéves – hallgatókat közös gondolkodást igénylő projektekbe. Ehhez a csapathoz érkezett az igény a platform létrehozására. Az esemény időpontjáig csupán néhány hónap állt rendelkezésünkre, de a hallgatók nagy lelkesedéssel és tiszteletre méltó szorgalommal álltak bele a feladatba. Az igényeket és az elvárásokat a Hazai Beiskolázási Marketing Iroda munkatársai határozták meg, ezeknek minden tekintetben igyekeztünk megfelelni. A platform a Kultúrfeszten debütált, és az applikációt bemutató kreatívok összességében 1,5 milliónál több megtekintést értek el” – foglalja össze az iWASTHR létrejöttének hátterét dr. Zagorácz Márk, a PTE MIK általános dékánhelyettese.

A platform a rendezvényre való regisztrációtól kezdve a látogatottságról szóló igazolás kiállításáig számos funkciót magában foglal. A résztvevők az okostelefonjaik használatával QR-kódok segítségével mozoghatnak a rendezvény különböző szekcióiban vagy jelentkezhetnek be pl. egy létszámkorlátos előadásra. A látogató helyszínen való mozgását digitális jelek rögzítik, amelyek dokumentálják a jelenlétét, így a korábbinál sokkal egyszerűbbé válik például az egyetemi felvételinél pluszpontot érő eseménylátogatás igazolása. Az alkalmazás egyik funkciójával a jelenlévők azt is lecsekkolhatják, hogy van-e még szabad hely az általuk kinézett programra. „A Kultúrfeszten a látogatók kipróbálhatták a platformot, ami egyértelmű sikert jelez számunkra, illetve rámutat azokra a területekre, amelyeken még javítanunk, fejlesztenünk kell. Az októberi esemény óta már az iWASTHR második verzióján dolgozunk, amely az igényeknek megfelelően az első továbbfejlesztett változata. Két részre tagoljuk az alkalmazást, az egyik fele a rendezvényen való részvétellel és a rendezvény menedzsmentjével kapcsolatos elvárásoknak felel meg, a másik része pedig a felhasználói adatokat kezeli, illetve az igazolások kiállításáért felel. Ezáltal a korábbinál sokkal rugalmasabbá válik a platform alkalmazása” – mondja Laborci Gergely tanszéki mérnök.

Az iWASTHR fejlesztésének folyamata a szakmai tudásanyag kiszélesítésén túl olyan kompetenciákat ébresztenek fel a hallgatókban, amelyek később egyértelmű előnyt jelentenek számukra a munkaerőpiacon. Megtanulják, hogyan kell egy projektet menedzselni, csapatban dolgozni, formálja a kooperációs képességet és a kreativitást. Emellett a kar a tehetséges hallgatói közül minél többet szeretne megtartani, cél hogy a kari fejlesztőcsapatban való munka és az oktatás legalább annyira csábító legyen számukra, mint a munkaerőpiac. Mint Laborci Gergely mondja, a megszerzett képességekkel az egyetemről kikerülve adott esetben nem kezdő informatikusként helyezkedhetnek el, hanem lényegesen magasabbra pozícionálhatják magukat. „A rendezvényplatform továbbfejlesztett változatát a Kultúrfeszt óta a beiskolázási nyílt napjainkon is eredményesen alkalmaztuk, és ez biztosítja majd a hátteret az áprilisi Pollack Exponkhoz is. De a jövőben több területen, akár a szemináriumi órák, gyakorlatok, a tanulmányi előadások látogatását is tudjuk általa regisztrálni. Az iWASTHR-rel kapcsolatban folyamatos a fejlesztési igény, már a tervezésében és a kidolgozásában is fontos szempont volt, hogy a jövőben ez egy általános, a PTE életébe szervesen, széles körűen beépíthető szolgáltatásként jelenhessen meg. Karunk stratégiájában a piacra lépés is szerepel, ami a PTE-n belüli és azon kívüli szolgáltatásnyújtást is előirányoz. Ehhez igyekszünk forrásokat szerezni” – teszi hozzá dr. Zagorácz Márk.