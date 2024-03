Az uniós pályázati támogatással készült jármű most az EU-s típus engedélyre vár, ha ez meglesz, készek a sorozatgyártásra, mondta Pencz Rudolf, a cég ügyvezetője. Hazai piacra tervezték a midibuszt, és forgalomszervezési megoldásokat is kidolgoztak hozzá, így bíznak benne, hogy a kaposvári utcákon is megjelenhet.