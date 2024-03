A húsvéti tojás parkot hetek óta kiemelt figyelem övezi. Mi is készítettünk róla cikket, videót, és képgalériát is. Mostanra teljesen elkészült, teljs pompájában tündököl a különleges installáció. A kilátogatókat több ezer tojással díszített tojásfa várja, ahova tojásokkal ékesített rózsalugason keresztül vezet az út. De a hatalmas szalmából készült nyúl is sokakat fog Kéthelyre vonzani csakúgy, mint a füvesített Trabant.