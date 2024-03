Az utca valóban felújításra szorul, az önkormányzat látja a problémát, és igyekeznek is megoldani, ennek érdekében pályáztak is, de többször elutasították a támogatási kérelmüket, felelte érdeklődésünkre Keresztes József, Mosdós polgármestere. Az önkormányzatnak sajnos nincs 35 millió forint önereje arra, hogy a felújítást megvalósítsa, ekkora összeget kaptak árajánlatként, de ennyi pénze a falunak nincs. Jelenleg nincs pályázati lehetőség, sem a Magyar Falu Programban, sem másutt, de ha újra kiírnak pályázatokat, akkor ismét beadják a kérelmüket, mert a Hunyadi utca felújítása most első helyen áll a terveik között, tette hozzá a településvezető. A vízelvezetésre kaptak korábban pályázati forrást, de az útburkolatra nem. Az utca alsó szakaszára viszont mintegy 200 méteren a korábbi években húztak új aszfaltréteget, de még 450-500 méter hátravan. Ez az útszakasz mintegy húsz család ingatlanát érinti. A Hunyadi utca egyébként nem a település meghatározó útvonala, nagy forgalmat nem bonyolít le, ezért sorolták hátra a felújításban, de most igyekeznek rá forrást találni a következő években.

olvasónk fotója