Tizenhatodik alkalommal rendezték meg az erőpróbát, melynek célja a fizika népszerűsítése. A program két részt fő részből állt: a résztvevők az elsőben feladatlapot töltöttek ki, a kezdő kategóriában kinetikai, dinamikai és csillagászati feladványok is szerepeltek. A haladók kategóriában rezgőmozgásos, hullámmozgásos, optikai, illetve elektromágneses kérdéseket is kaptak a diákok, akik ezután kísérletet mutattak be az előre elkészített prezentációjuk segítségével. A KSZC tájékoztatása szerint két oktató értékelte a feladatlapokat, négyen értékelték a kísérleteket és az előadásokat.

Fotó: Vörös Roland

– Kezdő kategóriában – 9-10. évfolyam – 13 csapat nevezett be, a haladóban – 11. évfolyam – hat indult – derült ki a tájékoztatóból. – Idén kiemelkedő volt a villanymotor modell, amit a 11. E készített, illetve kitűnt a 11. B csapatának kísérlete, amely egy Edison izzó modellje volt. Az izzáshoz a levegő oxigéntartalmát gyertyával csökkentették, a fémszál látványosan izzott.

Fotó: Vörös Roland

A másik 11. B-s csoport – lufi és CD lemez segítésével – a légpárnás járművek működését mutatta be, míg a 10. B és a 11. C osztály a lávalámpa modellről számolt be, a 9. A diákjai az elektromágnes működését, felhasználását ismertették. A Bárdosi Botond, Kulcsár Dániel, Tamasián Bernát, Sólyom Bence alkotta Ezeröcsi 10. B osztály csapata nyerte a kezdő kategóriát, második a 10. C Fizika tized (Ballay Zsombor, Sovány Bendegúz, Szijj Bence, Vilhelm Balázs), a 9. A Tákolók csapata (Laczó Levente, Uri László, Rada Bálint, Gebei Áron) a harmadik helyet szerezte meg. A haladók kategóriában a 11. E Delejesek csapata (Ferenczi Zsombor, Szabó Attila, Gyugyi Levente, Varga Bálint) győzött, a dobogón őket követték a 11. A Aerodinamika (Rókás Ákos, Szűcs Boton, Gőgös Péter, Csondor Marcell), illetve a 11. B Ottoszerelők (Bakonyi Szebasztián, Hajdú Barnabás, Tobai Máté, Zsíros Anna).