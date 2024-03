A húsvéti hagyományok megtartása fontos a magyarok többsége számára. Jellemzően családi, rokoni körben, otthon töltik ezt az ünnepet, és csak igen elenyésző (csupán 6%) azok száma, akik ezekben a napokban elutaznak – mutat rá a PICK megbízásából, március elején készült kutatás, amiből az is kitűnik, hogy a fogyasztók zöme számára a húsvét kulináris ünnep is, ami a közös étkezésekkel jár együtt. A megkérdezettek közül a húsvétot megünneplők 71 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ekkor a hagyományos ételeket fogyasztják (sonka, tojás, torma, fonott kalács), az asztalról szinte sehol sem hiányozhat az alkalomra készített sonka. Ennél jóval kevesebben, de vannak olyanok is (22%), akik ilyenkor is szívesen újítanak, kísérleteznek, izgalmasabbá téve a húsvéti menüt. Az elvárásoknak megfelelő sonka beszerzése azonban a megkérdezettek közel felének (48%) komoly kihívást jelent. A nők körében főleg, mert a felmérés rámutat arra a tényre is, hogy az ünnepi sonka megvásárlása a családon belül alapvetően rájuk hárul.

Ennek a rizikónak a csökkentése érdekében a döntés meghozatalakor fontos szempont a válaszadók 31 százaléka szerint, hogy a sonka magyar gyártótól származzon, 28 százalék csakis a megszokott, bevált márkát keresi és 29 százalékuknak a sonka kinézete is sokat nyom a latba. Közel harmaduk (29%) kimondottan az olyan hagyományos sonkákat keresi, melyek pl. hagyományos pácolású, bükkfán füstölt termékek. Az örvendetes tény a kutatás adatai alapján, hogy a vásárlók mindössze 11 százalékának számít kizárólag csak az ár, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben külön meglepő. Ez azt is magában rejti, hogy ünnepekkor kiemelten fontos számukra, hogy a menü ne okozzon csalódást, így az ismeretlen gyártótól származó, sok esetben olcsóbb, de kevésbé jó minőségű sonkákat a többség nem szívesen, vagy semmiképpen sem veszi meg. A többség tehát ragaszkodik a jól bevált, megbízható márkához, kevesebben vannak (16%), akik a rizikó ellenére szeretnek kísérletezgetni a különféle húsvéti sonkák között.

„A húsvéti menü generációktól függetlenül elképzelhetetlen a tradicionális húsvéti sonka nélkül a legtöbb magyar családban. Épp ezért érdemes ügyelni arra, hogy a lehető legjobb minőségű terméket tegyük az asztalra. Ebben segítség lehet az is, ha a fogyasztó az általa ismert és bevált márkát választja, ami garanciát jelent arra is, hogy valóban azt az ízélményt kapja az ünnepekkor is, amit a leginkább kedvel és elvár.” – emelte ki a kutatás eredményeit megerősítve Szabó-Spanyol Henriett senior brand manager, a PICK részéről.

Az óvatosság és a nehéz döntéshozatal tökéletesen érthető, mert a megkérdezettek 68 százaléka járt már pórul azzal, hogy nem megfelelő terméket vitt haza, ami az ünneplésre rányomta a bélyegét. A leggyakoribb rossz tapasztalatokat a túl zsíros sonka (30%), a nem megfelelő íz és

fűszerezés (28%), a száraz és rágós végeredmény (23%), illetve a túl sós íz (19%) okozta, valamint az, hogy a sok munka dacára a sonka nyers maradt (10%). Abban megoszlik a válaszadók véleménye, hogy mennyit akarnak bajlódni a sonka elkészítésével. Azok vannak némileg többen (28%), akik biztosra mennek és előnyben részesítik a könnyen elkészíthető füstölt árukat. Számukra az a legmegfelelőbb, ha könnyen, egyszerűen, külön fűszerezés és áztatás nélkül tehetik a főtt sonkát az asztalra. A válaszadók 24 százaléka ellenben nem sajnálja az időt arra, hogy a saját szája íze szerinti sonkával lepje meg a családot.